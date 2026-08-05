PSD fica neutro na disputa ao governo do ES e lança Meneguelli ao Senado

Depois de impasse sobre alianças no cenário político, principalmente envolvendo o governo do Espírito Santo, o PSD bateu o martelo em convenção realizada nesta quarta-feira (5), em um hotel de Vitória. Em chapa puro-sangue, a legenda confirmou o nome do deputado estadual Sérgio Meneguelli ao Senado.





Na disputa pelo governo, decidiu ficar isento e não declarar apoio a nenhuma candidatura, depois de ter conversado com todos os pré-candidatos ao Palácio Anchieta.





Para as proporcionais, o partido formou chapas, lançando 9 candidatos a deputado federal e 18 a deputado estadual. Segundo a legenda, esses números podem aumentar até o próximo dia 15, data-limite para o registro de candidaturas.





Meneguelli comemorou ao ter seu nome aclamado pelos correligionários como candidato ao Senado. E lembrou das eleições de 2022, quando teve a candidatura rifada pelo seu então partido, o Republicanos. Na época, lançou-se como deputado estadual e foi o mais votado.





A primeira-dama de Colatina, Lívia Vasconcelos, que chegou a ser cotada a vice do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini, em aliança com o Republicanos, optou por não discursar na convenção.





A convenção do PSD chegou a ser agendada para o último domingo (2), mas foi adiada para que o partido ganhasse mais tempo nas negociações com os grupos políticos que estavam em vigor.





A aliança do PSD com o Republicanos ficou balançada depois que o partido presidido por Erick Musso migrou para o palanque do PL. Depois de selado esse acordo, o PSD decidiu que, até as convenções, iria conversar com os outros pré-candidatos ao Palácio Anchieta, como o governador Ricardo Ferraço (MDB) e o deputado federal Helder Salomão (PT).