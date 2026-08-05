AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

PSD fica neutro na disputa ao governo do ES e lança Meneguelli ao Senado

Em convenção, partido decide não declarar apoio a nenhum candidato ao governo do Estado, mas anuncia nome de deputado estadual na disputa pelo Senado

Publicado em 05 de Agosto de 2026 às 18:56

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

05 ago 2026 às 18:56
Convenção do PSD confirma nome de Sergio Meneguelli na disputa ao Senado
Convenção do PSD confirma nome de Sergio Meneguelli na disputa ao Senado Leticia Orlandi

Depois de impasse sobre alianças no cenário político, principalmente envolvendo o governo do Espírito Santo, o PSD bateu o martelo em convenção realizada nesta quarta-feira (5), em um hotel de Vitória. Em chapa puro-sangue, a legenda confirmou o nome do deputado estadual Sérgio Meneguelli ao Senado.


Na disputa pelo governo, decidiu ficar isento e não declarar apoio a nenhuma candidatura, depois de ter conversado com todos os pré-candidatos ao Palácio Anchieta.


Para as proporcionais, o partido formou chapas, lançando 9 candidatos a deputado federal e 18 a deputado estadual. Segundo a legenda, esses números podem aumentar até o próximo dia 15, data-limite para o registro de candidaturas.


Meneguelli comemorou ao ter seu nome aclamado pelos correligionários como candidato ao Senado. E lembrou das eleições de 2022, quando teve a candidatura rifada pelo seu então partido, o Republicanos. Na época, lançou-se como deputado estadual e foi o mais votado.


A primeira-dama de Colatina, Lívia Vasconcelos, que chegou a ser cotada a vice do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini, em aliança com o Republicanos, optou por não discursar na convenção. 


A convenção do PSD chegou a ser agendada para o último domingo (2), mas foi adiada para que o partido ganhasse mais tempo nas negociações com os grupos políticos que estavam em vigor.


A aliança do PSD com o Republicanos ficou balançada depois que o partido presidido por Erick Musso migrou para o palanque do PL. Depois de selado esse acordo, o PSD decidiu que, até as convenções, iria conversar com os outros pré-candidatos ao Palácio Anchieta, como o governador Ricardo Ferraço (MDB) e o deputado federal Helder Salomão (PT).

Leia mais sobre Eleições no ES

Federação confirma Camillo Neves como vice de Ricardo e lança deputados

PSD fica neutro na disputa ao governo do ES e lança Meneguelli ao Senado

Escolha de vice de Flávio pega integrantes da campanha de surpresa e desagrada aliados

As cinco maiores marcas do discurso de campanha de Pazolini

Pazolini x Ricardo: Mara Maroca escolheu um lado e não foi o do próprio partido

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleicões 2026 PSD Colatina Política Lorenzo Pazolini Republicanos Renzo Vasconcelos Sérgio Meneguelli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Deterioradas a níveis sem precedentes, relações com EUA e Argentina inauguraram a diplomacia brasileira
Livia Vasconcelos, Renzo Vasconcelos e Guerino Zanon
Guerino Zanon sai do PSD após partido ficar neutro na disputa pelo governo do ES
Caminhão atinge carros estacionados na Serra
Caminhão atinge seis carros estacionados na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados