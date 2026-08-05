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Gastronomia

3 receitas de falafel ricas em proteína vegetal e fáceis de fazer 

Veja como é possível criar variações saborosas e nutritivas desse prato tradicional
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 05 de Agosto de 2026 às 19:54

Falafel de grão-de-bico com abobrinha (Imagem: Lecker Studio | Shutterstock)
Falafel de grão-de-bico com abobrinha Crédito: Imagem: Lecker Studio | Shutterstock

O falafel é uma maneira saborosa de incluir mais proteínas vegetais e leguminosas no cardápio. As proteínas desempenham um papel importante na manutenção e no crescimento da massa muscular, contribuem para a saciedade e participam de diversas funções do organismo. Além de ser simples de preparar, o prato pode ganhar diferentes combinações, resultando em versões nutritivas e cheias de sabor.

A seguir, veja 3 receitas de falafel ricas em proteína vegetal e fáceis de fazer!

1. Falafel de grão-de-bico com abobrinha

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico
  • 1 abobrinha ralada
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 xícara de chá de salsinha picada
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar
  • Água para deixar de molho

Modo de preparo

Em um recipiente, deixe o grão-de-bico de molho em água por 12 horas. Escorra e reserve. Com um pano limpo, esprema bem a abobrinha para retirar o excesso de água. No processador, coloque o grão-de-bico, a abobrinha, a cebola, o alho, a salsinha, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter uma mistura uniforme. Modele a massa em bolinhas e disponha em uma assadeira untada com o azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 minutos, virando na metade do tempo, até dourar. Sirva em seguida.

Falafel de lentilha (Imagem: marco mayer | Shutterstock)
Falafel de lentilha Crédito: Imagem: marco mayer | Shutterstock

2. Falafel de lentilha

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida
  • 1 ovo
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar
  • Água para deixar de molho

Modo de preparo

Em um recipiente, deixe a lentilha de molho em água por 6 horas. Escorra e reserve. No processador, coloque a lentilha, a cebola, o alho, o ovo, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino e bata até formar uma massa homogênea. Modele a massa em bolinhas e disponha em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 a 30 minutos, virando na metade do tempo, até dourar. Sirva em seguida.

3. Falafel de tofu com brócolis

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico
  • 300 g de tofu firme
  • 1 xícara de chá de brócolis picado
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/4 de xícara de chá de coentro
  • 4 colheres de sopa de farinha de arroz
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar
  • Água para deixar de molho

Modo de preparo

Em um recipiente, deixe o grão-de-bico de molho em água por 12 horas. Escorra e reserve. Pressione o tofu com papel-toalha para retirar o excesso de líquido. No processador, coloque o tofu, o brócolis, a cebola, o alho, o coentro, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter uma massa homogênea. Transfira a mistura para uma tigela, acrescente a farinha de arroz e misture até obter uma massa firme e fácil de modelar. Modele as bolinhas e disponha em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos, virando na metade do tempo, até dourar. Sirva em seguida. 

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