3 receitas de falafel ricas em proteína vegetal e fáceis de fazer 

Em um recipiente, deixe o grão-de-bico de molho em água por 12 horas. Escorra e reserve. Pressione o tofu com papel-toalha para retirar o excesso de líquido. No processador, coloque o tofu, o brócolis, a cebola, o alho, o coentro, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter uma massa homogênea. Transfira a mistura para uma tigela, acrescente a farinha de arroz e misture até obter uma massa firme e fácil de modelar. Modele as bolinhas e disponha em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos, virando na metade do tempo, até dourar. Sirva em seguida.