Multas por dirigir com calçado inadequado mais que dobram em Colatina

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) considera infração dirigir usando calçados que não se firmem nos pés ou comprometam o uso dos pedais. A penalidade é de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A regra vale tanto para motoristas quanto para motociclistas.





Segundo o comandante da Guarda Municipal de Colatina, Dário Medeiros, o risco vai além da multa. Chinelos, sandálias sem apoio no calcanhar e até sapatos de salto alto podem escapar dos pés ou dificultar o acionamento dos pedais, aumentando as chances de acidentes.





"Um calçado que não se fixa ao pé pode facilmente sair da posição e enroscar no pedal de uma motocicleta ou carro. Isso pode gerar uma situação de risco", diz.