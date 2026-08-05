Multas por dirigir com calçado inadequado mais que dobram em Colatina

As autuações por dirigir usando calçados inadequados mais que dobraram em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) mostram que 645 motoristas foram flagrados nessa situação no primeiro semestre deste ano, contra 293 no mesmo período de 2025 — um aumento de 120%.
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) considera infração dirigir usando calçados que não se firmem nos pés ou comprometam o uso dos pedais. A penalidade é de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A regra vale tanto para motoristas quanto para motociclistas.
Segundo o comandante da Guarda Municipal de Colatina, Dário Medeiros, o risco vai além da multa. Chinelos, sandálias sem apoio no calcanhar e até sapatos de salto alto podem escapar dos pés ou dificultar o acionamento dos pedais, aumentando as chances de acidentes.
"Um calçado que não se fixa ao pé pode facilmente sair da posição e enroscar no pedal de uma motocicleta ou carro. Isso pode gerar uma situação de risco", diz.
Apesar da proibição, muitos condutores admitem que ainda dirigem usando chinelos, principalmente em deslocamentos curtos. O mecânico Romeu Sales contou à TV Gazeta que, mesmo sabendo da possibilidade de ser multado, às vezes sai de moto usando esse tipo de calçado.
"Na hora da pressa, a gente sai e coloca um chinelinho. Às vezes para abastecer ou ir ao mercado. Aí a gente só coloca rapidinho ou acaba esquecendo mesmo", conta o mecânico.
Outros motoristas dizem não abrir mão da segurança. O empresário Douglas Finck afirma que sempre utiliza calçados fechados para dirigir. "Uso sempre sapato fechado, para não correr o risco de sofrer lesões caso tenha algum acidente", defende o empresário.
O motorista Cristiano Vago também defende o cumprimento da regra. "Tem que tomar cuidado. É segurança e é lei."