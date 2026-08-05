Reviravolta: Meneguelli dá a volta por cima e será candidato a senador

Em uma vitória histórica, com direito a discurso idem, o deputado estadual e ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli (PSD) deu a volta por cima, prevaleceu aos 45 minutos do segundo tempo e enfim concretizou seu sonho, adiado há quatro anos: será candidato a senador.





Em radical mudança de última hora em relação ao quadro publicado aqui, o PSD no fim das contas decidiu não apoiar ninguém na eleição para o Governo do Espírito Santo, mantendo a neutralidade. Decidiu, ainda, homologar a candidatura de Meneguelli ao Senado. Assim, o PSD disputará as eleições majoritárias no Espírito Santo com uma chapa avulsa, sem outros partidos coligados, somente com a candidatura de Meneguelli a senador.





As decisões foram anunciadas pelo presidente estadual do PSD, Renzo Vasconcelos, prefeito de Colatina, durante a convenção estadual do PSD, realizada em um hotel de Vitória.





“Declaro que o PSD não vai se coligar com outro partido na chapa majoritária ao Governo do Espírito Santo. Declaro, assim, uma opção pela neutralidade no arranjo estadual. Essa neutralidade protege os nossos candidatos, sem imposição de um palanque único para o governo, fortalecendo a chapa do PSD e, portanto, fortalecendo o Espírito Santo.”





Em seguida, o nome de Meneguelli como candidato ao Senado foi submetido à convenção e aclamado. Chorando de emoção, ele bateu fortemente com as duas mãos na mesa, levantou-se e se abraçou com Renzo, efusivamente.





O discurso de Meneguelli foi uma bomba. Um desabafo histórico, no qual ele pôs para fora sua mágoa acumulada desde 2022, quando tentou ser candidato ao Senado pelo Republicanos, mas foi barrado pelos dirigentes do próprio partido.





Sem suavizar as palavras, o ex-prefeito de Colatina citou várias vezes Erick Musso, o atual presidente estadual do Republicanos. Em 2022, Erick teve protagonismo na “derrubada” de Maneguelli, que acabou obrigado a se contentar em disputar um lugar na Assembleia (tendo sido eleito como o campeão de votos para o cargo), enquanto o próprio Erick assumiu o lugar dele e foi candidato ao Senado (perdendo aquela eleição).





O ex-prefeito de Colatina também citou o senador Magno Malta, presidente estadual do PL, chamando-o de “maligno”. Meneguelli sempre acusou Magno de ter operado, nos bastidores, para ajudar a impedir sua candidatura em 2022, a fim de facilitar seu próprio retorno ao Senado.





Além disso, no presente processo eleitoral, ao levar o PL para a coligação de Lorenzo Pazolini (Republicanos), Magno vetou a candidatura de Meneguelli na chapa liderada pelo ex-prefeito de Vitória. O PSD já havia até declarado apoio a Pazolini para governador, mas acabou se afastando – e agora, opta pela neutralidade formal na corrida ao Palácio Anchieta.





Meneguelli disparou:





“Hoje os vejo como moleques, enganadores, que usam até o nome de Deus! Canalhas, me venderam, me rifaram, como se eu fosse um objeto! [...] Quatro anos atrás, me enganaram, me humilharam, me venderam, me trocaram por Fundo Partidário, impedindo que eu fosse candidato a senador. Somente me permitiram, ainda se quisesse, a deputado estadual.”





Chamando Erick literalmente de “guloso”, Meneguelli sugeriu que o presidente estadual do Republicanos, hoje candidato a deputado federal, não pratica o que prega.





“Se eu perder, vou perder democraticamente. Não é a canalhice que Erick Musso e sua corriola fizeram comigo!”, exclamou.





“Agora ele tá lá, na igreja, rezando, mas Deus sabe: ele foi covarde comigo! E agora tô com um homem sério: Renzo Vasconcelos!”





Erick frequenta uma igreja de denominação evangélica. Com frequência, nas redes sociais, faz postagens de cunho religioso.





Enquanto detonou Magno e Erick, Meneguelli encheu Renzo de elogios.





“Quero desmascarar os que duvidaram de mim, os que duvidaram da hombridade de Renzo Vasconcelos!”, salientou.





“Estou mexendo com homem sério, não com porcaria que vive quatro anos de Fundo Partidário e depois vai para a igreja pregar, como se fosse puritano. Aqui em Vitória tem vários!”





Prosseguiu, apontando para Renzo:





“Deus sabe o que esse rapaz enfrentou para manter minha candidatura! Tive com eles um tratamento que nem minha família que me criou me deu. Encontrei não só um correligionário, que lutou contra políticos nacionais, mas um amigo!”





Meneguelli também rendeu elogios e agradecimentos a Gilberto Kassab, o presidente nacional do PSD.





“Vocês precisam conhecer o tipo de homem que é Gilberto Kassab! Ele foi pressionado por governador e por senador!”





Logo após o fim da convenção, Meneguelli ligou para Kassab, para lhe agradecer. Conversou com ele por breves instantes e lhe prometeu: “O senhor terá um senador da República”.