AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Vitor Vogas

Reviravolta: Meneguelli dá a volta por cima e será candidato a senador

A vitória no apagar das luzes: com um discurso-desabafo bombástico, mirando Erick Musso e Magno Malta, deputado tem a candidatura bancada por Renzo Vasconcelos. Lívia ainda poderá ser candidata a deputada

Publicado em 05 de Agosto de 2026 às 20:45

Públicado em 

05 ago 2026 às 20:45
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Meneguelli andando de skate
Meneguelli andando de skate Reprodução Facebook

Em uma vitória histórica, com direito a discurso idem, o deputado estadual e ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli (PSD) deu a volta por cima, prevaleceu aos 45 minutos do segundo tempo e enfim concretizou seu sonho, adiado há quatro anos: será candidato a senador.


Em radical mudança de última hora em relação ao quadro publicado aqui, o PSD no fim das contas decidiu não apoiar ninguém na eleição para o Governo do Espírito Santo, mantendo a neutralidade. Decidiu, ainda, homologar a candidatura de Meneguelli ao Senado. Assim, o PSD disputará as eleições majoritárias no Espírito Santo com uma chapa avulsa, sem outros partidos coligados, somente com a candidatura de Meneguelli a senador.


As decisões foram anunciadas pelo presidente estadual do PSD, Renzo Vasconcelos, prefeito de Colatina, durante a convenção estadual do PSD, realizada em um hotel de Vitória. 


“Declaro que o PSD não vai se coligar com outro partido na chapa majoritária ao Governo do Espírito Santo. Declaro, assim, uma opção pela neutralidade no arranjo estadual. Essa neutralidade protege os nossos candidatos, sem imposição de um palanque único para o governo, fortalecendo a chapa do PSD e, portanto, fortalecendo o Espírito Santo.”


Em seguida, o nome de Meneguelli como candidato ao Senado foi submetido à convenção e aclamado. Chorando de emoção, ele bateu fortemente com as duas mãos na mesa, levantou-se e se abraçou com Renzo, efusivamente. 


O discurso de Meneguelli foi uma bomba. Um desabafo histórico, no qual ele pôs para fora sua mágoa acumulada desde 2022, quando tentou ser candidato ao Senado pelo Republicanos, mas foi barrado pelos dirigentes do próprio partido.


Sem suavizar as palavras, o ex-prefeito de Colatina citou várias vezes Erick Musso, o atual presidente estadual do Republicanos. Em 2022, Erick teve protagonismo na “derrubada” de Maneguelli, que acabou obrigado a se contentar em disputar um lugar na Assembleia (tendo sido eleito como o campeão de votos para o cargo), enquanto o próprio Erick assumiu o lugar dele e foi candidato ao Senado (perdendo aquela eleição).


O ex-prefeito de Colatina também citou o senador Magno Malta, presidente estadual do PL, chamando-o de “maligno”. Meneguelli sempre acusou Magno de ter operado, nos bastidores, para ajudar a impedir sua candidatura em 2022, a fim de facilitar seu próprio retorno ao Senado.


Além disso, no presente processo eleitoral, ao levar o PL para a coligação de Lorenzo Pazolini (Republicanos), Magno vetou a candidatura de Meneguelli na chapa liderada pelo ex-prefeito de Vitória. O PSD já havia até declarado apoio a Pazolini para governador, mas acabou se afastando – e agora, opta pela neutralidade formal na corrida ao Palácio Anchieta.


Meneguelli disparou:


“Hoje os vejo como moleques, enganadores, que usam até o nome de Deus! Canalhas, me venderam, me rifaram, como se eu fosse um objeto! [...] Quatro anos atrás, me enganaram, me humilharam, me venderam, me trocaram por Fundo Partidário, impedindo que eu fosse candidato a senador. Somente me permitiram, ainda se quisesse, a deputado estadual.”


Chamando Erick literalmente de “guloso”, Meneguelli sugeriu que o presidente estadual do Republicanos, hoje candidato a deputado federal, não pratica o que prega.


“Se eu perder, vou perder democraticamente. Não é a canalhice que Erick Musso e sua corriola fizeram comigo!”, exclamou.


“Agora ele tá lá, na igreja, rezando, mas Deus sabe: ele foi covarde comigo! E agora tô com um homem sério: Renzo Vasconcelos!”


Erick frequenta uma igreja de denominação evangélica. Com frequência, nas redes sociais, faz postagens de cunho religioso.


Enquanto detonou Magno e Erick, Meneguelli encheu Renzo de elogios.


“Quero desmascarar os que duvidaram de mim, os que duvidaram da hombridade de Renzo Vasconcelos!”, salientou.


“Estou mexendo com homem sério, não com porcaria que vive quatro anos de Fundo Partidário e depois vai para a igreja pregar, como se fosse puritano. Aqui em Vitória tem vários!”


Prosseguiu, apontando para Renzo:


“Deus sabe o que esse rapaz enfrentou para manter minha candidatura! Tive com eles um tratamento que nem minha família que me criou me deu. Encontrei não só um correligionário, que lutou contra políticos nacionais, mas um amigo!”


Meneguelli também rendeu elogios e agradecimentos a Gilberto Kassab, o presidente nacional do PSD.


“Vocês precisam conhecer o tipo de homem que é Gilberto Kassab! Ele foi pressionado por governador e por senador!”


Logo após o fim da convenção, Meneguelli ligou para Kassab, para lhe agradecer. Conversou com ele por breves instantes e lhe prometeu: “O senhor terá um senador da República”. 

Renzo: “No fio do bigode”

Segundo Renzo Vasconcelos, ele jamais cogitou rifar Meneguelli. “A candidatura dele ao Senado está definida desde o dia em que me encontrei pessoalmente com o Kassab”, afirmou.


“Minha mãe me ensinou que palavra de homem não precisa ser assinada. É no fio do bigode! Não é porque honradamente ofereceram a vaga de vice-governadora à minha esposa que minha palavra a Gilberto Kassab não será cumprida.”

Para garantir o PSD na coligação de Pazolini, o Republicanos ofereceu a vaga de candidata a vice-governadora para Lívia Vasconcelos, esposa de Renzo e primeira-dama de Colatina. Ela participou da convenção, na mesa de autoridades, ao lado de Renzo e de Meneguelli. 

E Lívia Vasconcelos? 

Neste momento, Lívia Vasconcelos não é candidata a nada.


Nas disputas proporcionais, a Executiva Estadual do PSD registrou, na ata da convenção, uma nominata com 18 candidatos a deputado estadual e nove candidatos a deputado federal. No Espírito Santo, cada partido ou federação pode lançar, respectivamente, 31 e 11 candidatos.


Entretanto, na ata da convenção, o partido também delegou à Executiva Estadual plenos poderes para substituir ou incluir candidatos a estadual e federal.


Desse modo, até o próximo dia 15, último dia do prazo para pedidos de registro de candidaturas, o PSD ainda poderá incluir o nome de Lívia como uma das candidatas a deputada estadual ou federal.


Isso ainda está em avaliação.


Ela realmente queria ser candidata a vice-governadora. Mas isso não foi possível. Na coligação do Republicanos, Renzo poderia acomodar a própria esposa como vice de Pazolini, mas, se assim fizesse, não conseguiria cumprir seu compromisso com Meneguelli, pois não havia mais espaço para ele ser candidato a senador.


Premido entre a vontade de contemplar a própria esposa (impulsionando sua carreira política) e a necessidade de atender a Meneguelli, Renzo acabou escolhendo a segunda opção, em detrimento do desejo maior de Lívia. 

E o Republicanos? Aliança informal? 

No meio do seu discurso, Meneguelli soltou esta: “Se Renzo declarar apoio a Pazolini, eu vou apoiar o Pazolini!”


A fala, num primeiro momento, foi interpretada como possível sinalização de um futuro apoio informal dele mesmo e do PSD a Pazolini, mesmo com o partido fora da coligação do Republicanos. Uma abertura de caminho para isso.


Em entrevista após a convenção, nem Renzo nem Meneguelli confirmaram a intenção de partir para essa composição informal. Mas Meneguelli afirmou que gosta de Pazolini e que se identifica mais com o ex-prefeito de Vitória. Reiterou que seguirá o partido e que, se a decisão do PSD for a de apoiar Pazolini, ele fará o mesmo.

Emissários de Pazolini já constroem plano B com PSD

Aliás, no auditório do hotel onde foi realizada a convenção, uma presença chamou a atenção: era um dos articuladores políticos de Pazolini, “tentando entender o que ocorrera nas últimas horas”, já que, segundo ele, o acordo com o Republicanos já estava mesmo fechado.


O emissário também foi lá com a missão de começar a construir o plano B com Renzo e com o braço-direito deste no PSD, Nilo Locatelli: a viabilização da aliança informal do PSD com Pazolini mencionada acima.

Desabafo?

Perguntamos a Meneguelli se o discurso dele foi um desabafo e se ele se sentiu “de alma lavada”.


“Não, não... Não estou de alma lavada. Para eu ficar de alma lavada, teria que falar muitas outras coisas...”

Suplentes

Os dois suplentes de Meneguelli ainda não foram definidos. 

Leia mais colunas de Vitor Vogas 

Reviravolta: Meneguelli dá a volta por cima e será candidato a senador

PSD e Republicanos fecham acordo; candidatura de Meneguelli ao Senado implode

As cinco maiores marcas do discurso de campanha de Pazolini

Quem é o homem que tem os ouvidos de Lorenzo Pazolini

"Tudo alinhado": chapa de Pazolini com Maguinha e Evair é irreversível

Vitor Vogas

Vitor Vogas Vitor Vogas

Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Renzo Vasconcelos PSD Sérgio Meneguelli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

MDB lança candidatura de Ricardo Ferraço ao governo e de Rose de Freitas ao Senado em convenção
Candidato ao governo do ES, Ricardo Ferraço diz respeitar neutralidade do PSD
juiz, mandados, ordens, justiça
Acusada por morte de ciclista é denunciada por furto em loja de shopping no ES
Palácio Anchieta
Como fica a corrida ao Palácio Anchieta com o fim das convenções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados