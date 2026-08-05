PSD e Republicanos fecham acordo; candidatura de Meneguelli ao Senado implode

Renzo Vasconcelos prometeu publicamente, mais de uma vez, que, entrando no PSD, Meneguelli teria legenda garantida para ser candidato ao Senado. O cumprimento da promessa (que agora não será cumprida mesmo) ficou cada vez mais difícil conforme foi se estreitando o período de definições de candidaturas e alianças eleitorais.





Em maio, o PSD declarou apoio a Pazolini. Mas, em meados de julho, o PL chegou à coligação do delegado e ex-prefeito. A primeira vaga ao Senado nessa coligação foi dada a Maguinha Malta, filha do presidente estadual do PL, Magno Malta. Além de emplacar a própria filha, este chegou vetando o nome de Meneguelli para a segunda vaga.





Assim, Renzo voltou atrás, tirou (momentaneamente) o PSD dessa coligação e reabriu conversas com o governador Ricardo Ferraço (MDB), candidato a mais um mandato.





A prioridade de Renzo realmente era cumprir sua palavra com Meneguelli. Para isso, tentou encaixar o deputado na chapa de Ricardo – e, de preferência, também, a sua esposa como companheira de chapa do governador.





Nada disso foi possível no time de Ricardo. A chapa do governador já está fechadinha. Ao Senado, os candidatos serão Renato Casagrande (PSB), que sempre teve lugar cativo, e Rose de Freitas (MDB), que se credenciou sobretudo via Brasília, chancelada pela direção nacional do MDB.





Ricardo não compraria essa briga a esta altura com a direção nacional do próprio partido e com siglas aliadas a ele, que já o apoiam há muito mais tempo, só para contemplar o pleito de um recém-chegado... Não rolou.





Na tarde de terça-feira (4), diplomaticamente, Ricardo recebeu o casal Vasconcelos e Sérgio Meneguelli, na Residência Oficial da Praia da Costa. O saldo dessa conversa final foi, basicamente, um educado “não” ao pleito do PSD, ouvido pelo trio.





“Sem novidades”, resumiu o governador, em mensagem à coluna após o encontro.

Acoplar Meneguelli não era possível. Aceitar Lívia como candidata a vice? Horas antes, Ricardo anunciara o seu companheiro de chapa: o vereador de Vitória Camillo Neves (PP). Todos os espaços ali já estavam preenchidos.





Depois desse encontro com Ricardo, o casal Vasconcelos (só os dois, sem Meneguelli) teve outra reunião decisiva, mas dessa vez com Pazolini e Erick Musso.





Na verdade, durante todo esse tempo, enquanto Renzo batia a outras portas, os dois lados nunca deixaram de manter o diálogo. O Republicanos sempre manteve a vaga de vice de Pazolini “reservada” para Lívia, caso o PSD quisesse retornar. E foi o que eles concordaram em fazer.





Essa reunião definitiva ocorreu exatamente entre o encontro com Ricardo na Residência Oficial e a convenção estadual do Republicanos. Quando a convenção ocorreu, na noite de terça, o acordo já estava fechado.





Em entrevistas, Pazolini e Erick enfatizaram que as portas estavam abertas para o PSD (mas o PSD na verdade já havia entrado por essa porta...).





Não por acaso, também, o Republicanos registrou em ata que a candidatura a vice de Pazolini ficaria em aberto, a ser preenchida por membro do próprio partido ou de outra sigla coligada, conforme as deliberações a serem tomadas pela direção estadual.