Escolas do interior renovam liderança e dominam ranking do Ideb no ensino médio no ES

As escolas estaduais do interior do Espírito Santo ocuparam as 20 primeiras posições do ranking estadual do ensino médio no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) nesta quarta-feira (5). A edição deste ano foi marcada por mudanças significativas na liderança, com escolas que avançaram dezenas — e, em alguns casos, centenas — de posições em relação ao resultado de 2023.





A principal mudança ocorreu no topo da lista. A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Virginia Nova, de Rio Novo do Sul, alcançou nota 7,0 e assumiu a liderança estadual. Na edição anterior do Ideb, a unidade havia registrado índice 5,5 e ocupava a 17ª colocação entre as escolas capixabas de ensino médio.





Outro destaque é a EEEFM Guilherme Milaneze, em Vargem Alta. Com nota 6,0, a escola aparece entre as quatro melhores do Estado após subir da 73ª posição registrada em 2023, quando havia obtido nota 5,0. Movimento semelhante ocorreu com o Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Liceu Muniz Freire, em Cachoeiro de Itapemirim, que passou da 72ª para a sexta colocação estadual ao elevar sua nota de 5,0 para 5,9.





Os maiores avanços no ranking estadual foram registrados pela EEEFM José Zamprogno, em Nova Venécia, que saltou da 264ª para a 20ª posição, e pela EEEFM Padre Antonio Volkers, em Marilândia, que deixou a 150ª colocação para figurar entre as 20 melhores escolas do Espírito Santo. Ambas elevaram significativamente seus índices em relação ao levantamento anterior.





Veja a seguir as 20 melhores escolas do ensino médio no Ideb 2025 no Espírito Santo.