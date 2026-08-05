Escolas do interior renovam liderança e dominam ranking do Ideb no ensino médio no ES

As escolas estaduais do interior do Espírito Santo ocuparam as 20 primeiras posições do ranking estadual do ensino médio no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) nesta quarta-feira (5). A edição deste ano foi marcada por mudanças significativas na liderança, com escolas que avançaram dezenas — e, em alguns casos, centenas — de posições em relação ao resultado de 2023.
A principal mudança ocorreu no topo da lista. A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Virginia Nova, de Rio Novo do Sul, alcançou nota 7,0 e assumiu a liderança estadual. Na edição anterior do Ideb, a unidade havia registrado índice 5,5 e ocupava a 17ª colocação entre as escolas capixabas de ensino médio.
Outro destaque é a EEEFM Guilherme Milaneze, em Vargem Alta. Com nota 6,0, a escola aparece entre as quatro melhores do Estado após subir da 73ª posição registrada em 2023, quando havia obtido nota 5,0. Movimento semelhante ocorreu com o Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Liceu Muniz Freire, em Cachoeiro de Itapemirim, que passou da 72ª para a sexta colocação estadual ao elevar sua nota de 5,0 para 5,9.
Os maiores avanços no ranking estadual foram registrados pela EEEFM José Zamprogno, em Nova Venécia, que saltou da 264ª para a 20ª posição, e pela EEEFM Padre Antonio Volkers, em Marilândia, que deixou a 150ª colocação para figurar entre as 20 melhores escolas do Espírito Santo. Ambas elevaram significativamente seus índices em relação ao levantamento anterior.
Veja a seguir as 20 melhores escolas do ensino médio no Ideb 2025 no Espírito Santo.
O ranking também mostra que o bom desempenho não ficou concentrado em um único município. Vargem Alta, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Nova Venécia e São Gabriel da Palha aparecem com duas escolas entre as 20 melhores do Estado.
Embora o topo do ranking tenha sido renovado, algumas escolas que figuravam entre as líderes na edição anterior permaneceram entre as melhores colocadas. É o caso da EEEFM Ponto do Alto, em Domingos Martins, que registrou nota 6,0 e permaneceu entre as primeiras posições estaduais.
Nenhuma escola da Grande Vitória aparece entre as 20 maiores notas do ensino médio no Ideb 2025 no Estado. A unidade mais bem colocada da região é a EEEFM Francisco Nascimento, na Serra, que alcançou nota 5,6, seguida pelo CEEFMTI Professora Maura Abaurre, em Vila Velha, também com índice 5,6.
Na sequência aparecem a EEEM Godofredo Schneider, em Vila Velha, e a EEEM Professor Renato José da Costa Pacheco, em Vitória, ambas com nota 5,5. Já a EEEFM Nea Salles Nunes Pereira, em Cariacica, registrou índice 5,4.
Embora tenham ficado fora das primeiras posições do ranking estadual, escolas da Região Metropolitana apresentaram evolução em relação ao Ideb anterior. A EEEFM Nea Salles Nunes Pereira, por exemplo, passou de 4,8 para 5,4. O CEEFMTI Professora Maura Abaurre elevou sua nota de 5,2 para 5,6, enquanto a EEEM Clóvis Borges Miguel, na Serra, avançou de 4,8 para 5,3.
Criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Ideb é o principal indicador da qualidade da educação básica brasileira. O índice varia de 0 a 10 e é calculado a partir da combinação de dois fatores: o desempenho dos estudantes nas provas de Língua Portuguesa e Matemática do Saeb e as taxas de aprovação das escolas.
Na prática, uma escola precisa apresentar bons resultados nas avaliações e, ao mesmo tempo, garantir que seus alunos avancem de ano sem elevados índices de repetência ou evasão para alcançar notas mais altas. O indicador é divulgado a cada dois anos e serve de referência para acompanhar a evolução da educação básica no país.