AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Vilmara Fernandes

Caso Luísa Lopes: juiz cancela ida de júri à Avenida Dante Michelini

O motivo do cancelamento é uma bicicleta que foi pendurada há anos no local do acidente em homenagem à vítima. No entendimento do magistrado, isso poderia afetar o emocional dos jurados

Publicado em 05 de Agosto de 2026 às 18:13

Públicado em 

05 ago 2026 às 18:13
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes Vilmara Fernandes
Bike ghost é realizada na Avenida Dante Michelini em protesto pela morte de Luísa Lopes
Bicicleta pendurada em avenida em homenagem a Luísa Lopes Alberto Borém | Arquivo

O juiz Carlos Henrique Rios do Amaral Filho, da 1ª Vara Criminal de Vitória, que preside o júri popular do caso da ciclista e modelo Luísa Lopes, morta após ser atropelada na Avenida Dante Michelini, cancelou a determinação anterior de que jurados, advogados e promotores prosseguissem, ainda nesta quarta-feira (5), ao local do acidente.


O motivo do cancelamento é uma bicicleta que foi pendurada há anos no local do acidente em homenagem à vítima. No entendimento do magistrado, isso poderia afetar o emocional dos jurados e comprometer a avaliação deles. 


O júri foi suspenso às 18h20. O depoimento da mãe de Luísa foi transferido para esta quinta-feira (6), a partir de 9h. O julgamento deve se estender até sexta (7).

Entenda o que aconteceu antes do cancelamento

O júri popular da motorista Adriana Felisberto, que atropelou a ciclista, começou nesta quarta-feira (5). No meio da tarde, o juiz determinou, a pedido do Ministério Publico, que jurados, advogados e promotores fossem levados para a Avenida Dante Michelini por volta de 19h50, horário do acidente, para que todos possam verificar in loco e nas mesmas condições de horário e iluminação como ocorreu o atropelamento.


O promotor Leonardo Augusto Cesar explicou que a ida dos jurados à Avenida Dante Michelini foi um pedido do Ministério Público, acatado anteriormente pelo juiz. Segundo ele, uma das alegações da defesa é que não havia visibilidade suficiente no local do atropelamento.


"Todos sabem que é uma avenida muito bem movimentada e iluminada. Para tirar essa possível dúvida dos jurados, nós pedimos que eles sejam levados até lá e vejam com os próprios olhos que a luminosidade é suficiente para enxergar qualquer pessoa naquela distância e também ter noção da velocidade maior que a ré estava", explicou.


Questionado sobre a ida à Dante Michelini, o advogado Fábio Marçal, que faz a defesa de Adriana Felisberto, afirmou que a medida era mais favorável à acusação do que à defesa. Segundo ele, a principal discussão do júri é sobre a existência ou não de dolo eventual, já que a defesa busca a desclassificação do crime doloso para homicídio culposo.


"É incontroverso que foi um acidente, que houve uma vítima e que se trata de um homicídio culposo. Estamos discutindo um fato, mas a questão do dolo eventual até agora não foi provada. A oitiva dos peritos foi importante: o sinal estava aberto para os veículos e a vítima entrou inesperadamente na via", afirmou.

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes Vilmara Fernandes

Aqui você encontra conteúdos exclusivos sobre segurança, justiça e cidadania, com informações que impactam a vida das pessoas e da cidade

Tópicos Relacionados

Avenida Dante Michelini
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Convenção do PSD confirma nome de Sergio Meneguelli na disputa ao Senado
PSD fica neutro na disputa ao governo do ES e lança Meneguelli ao Senado
Imagem de destaque
Acusação de estupro, 'arma contra Lulinha' e Arthur Lira mais perto do Senado: os impactos de Alfredo Gaspar como vice de Flávio Bolsonaro
Praia do Canto
Vitória volta a ter o m² mais caro do país; mas o que está por trás disso?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados