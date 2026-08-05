Caso Luísa Lopes: juiz cancela ida de júri à Avenida Dante Michelini

O júri popular da motorista Adriana Felisberto, que atropelou a ciclista, começou nesta quarta-feira (5). No meio da tarde, o juiz determinou, a pedido do Ministério Publico, que jurados, advogados e promotores fossem levados para a Avenida Dante Michelini por volta de 19h50, horário do acidente, para que todos possam verificar in loco e nas mesmas condições de horário e iluminação como ocorreu o atropelamento.





O promotor Leonardo Augusto Cesar explicou que a ida dos jurados à Avenida Dante Michelini foi um pedido do Ministério Público, acatado anteriormente pelo juiz. Segundo ele, uma das alegações da defesa é que não havia visibilidade suficiente no local do atropelamento.





"Todos sabem que é uma avenida muito bem movimentada e iluminada. Para tirar essa possível dúvida dos jurados, nós pedimos que eles sejam levados até lá e vejam com os próprios olhos que a luminosidade é suficiente para enxergar qualquer pessoa naquela distância e também ter noção da velocidade maior que a ré estava", explicou.





Questionado sobre a ida à Dante Michelini, o advogado Fábio Marçal, que faz a defesa de Adriana Felisberto, afirmou que a medida era mais favorável à acusação do que à defesa. Segundo ele, a principal discussão do júri é sobre a existência ou não de dolo eventual, já que a defesa busca a desclassificação do crime doloso para homicídio culposo.





"É incontroverso que foi um acidente, que houve uma vítima e que se trata de um homicídio culposo. Estamos discutindo um fato, mas a questão do dolo eventual até agora não foi provada. A oitiva dos peritos foi importante: o sinal estava aberto para os veículos e a vítima entrou inesperadamente na via", afirmou.