Júri da morte de modelo em Vitória começa com depoimento de PM e vídeos da acusada

O júri popular da corretora de imóveis Adriana Felisberto, acusada pela morte da ciclista e modelo Luísa Lopes, em Camburi, Vitória, começou por volta das 10 horas desta quarta-feira (5). Entre os sete jurados selecionados, cinco são mulheres.





Adriana, segundo a defesa, chegou a comparecer ao Fórum Criminal, mas decidiu acompanhar o júri de casa, por videoconferência. “Ela está muito abalada”, informou um dos seus advogados, Fábio Marçal.





A sessão teve início com o depoimento de uma testemunha, um dos policiais militares que atenderam a ocorrência logo após o acidente. Ele relatou que a corretora não aceitou fazer o bafômetro, mas que, na ocasião, foi produzido um laudo de constatação com os sintomas apresentados por Adriana.





Segundo o militar, ela apresentava “fala enrolada, exaltação, sonolência e odor de álcool”. “Quando a coloquei na viatura, ela não conseguia ficar de pé”, informou o 1º sargento José Alberto Pinheiro dos Santos.





Durante o depoimento do militar, foram apresentados dois vídeos de uma conversa de Adriana com os militares que atenderam a ocorrência.





Nas imagens (veja vídeo acima), ela relata que tinha ingerido medicamentos controlados em decorrência de problemas de saúde, por depressão, nega fazer o bafômetro e que tenha bebido. “Tomei três garrafas de água”, afirma. Ela também relata que a voz arrastada é o seu “jeito de falar”.





Foi a viatura do sargento que conduziu Adriana para a delegacia. A gravação foi feita enquanto a ciclista e modelo Luísa Lopes recebia atendimento da equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





Adriana responde por homicídio com as qualificadoras de perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de embriaguez ao volante, conforme decisão da 1ª Vara Criminal de Vitória.