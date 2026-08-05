Colesterol nem sempre é o vilão: saiba quando ele pode prejudicar a saúde

Segundo estimativas da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (SOCESP), cerca de 40% dos adultos no país apresentam alterações nos níveis de colesterol, mas apenas um em cada quatro recebe tratamento. Como a condição geralmente não provoca sintomas, muitas pessoas convivem com o problema sem saber, permanecem sem diagnóstico e ficam mais suscetíveis a doenças cardiovasculares, como infarto e acidente vascular cerebral (AVC).