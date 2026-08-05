Dupla é detida após invadir pizzaria para furtar cofre em Castelo

Um homem de 36 anos e um adolescente de 17 anos foram detidos na madrugada de terça-feira (4) após invadirem uma pizzaria para furtar um cofre no bairro Bela Vista, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos abandonaram o cofre e outros objetos furtados ao perceberem a chegada das equipes. Um terceiro envolvido conseguiu fugir.
De acordo com a PM, a corporação foi acionada após a denúncia de que três pessoas haviam invadido o estabelecimento. O grupo quebrou um vidro para entrar na pizzaria, arrombou o cofre, retirou dinheiro do caixa, tentou furtar um notebook e danificou uma máquina de cartão. Com a aproximação dos policiais, os suspeitos deixaram os materiais para trás e fugiram.
Um homem de 36 anos e um adolescente de 17 anos foram alcançados e encaminhados, juntamente com os objetos recuperados, à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por tentativa de furto qualificado e corrupção de menores, sendo encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). Já o adolescente foi autuado por ato infracional análogo à tentativa de furto qualificado e encaminhado à Unidade de Internação Provisória Sul (Unip Sul), do Iases.