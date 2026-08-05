Dupla é detida após invadir pizzaria para furtar cofre em Castelo

Um homem identificado como Alan Raimundo dos Santos morreu durante uma troca de tiros com a Polícia Militar no balneário de Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (4). Segundo a corporação, ele estava com outros dois suspeitos em uma área de mata quando os policiais foram recebidos a tiros.





A operação teve início após denúncias de tráfico de drogas envolvendo duas mulheres, de 37 e 43 anos, e um adolescente, de 14 anos. De acordo com a PM, os militares foram até a casa da suspeita de 37 anos, que confessou ter permitido que entorpecentes fossem escondidos no quintal do imóvel e indicou onde o material estava. No local, foram apreendidos cerca de 500 gramas de maconha, além de porções de skunk, crack e cocaína.





Ainda segundo a corporação, a mulher afirmou que as drogas pertenciam à outra suspeita, de 43 anos. Os policiais seguiram para a residência dela, mas quatro pessoas fugiram ao perceberem a chegada das viaturas. Apenas o adolescente foi alcançado. A mulher acabou localizada e confessou ter escondido os entorpecentes no quintal da outra investigada com a ajuda de um homem.





Durante a ocorrência, novas denúncias indicaram que três homens armados haviam fugido para uma área de mata. A PM realizou buscas na região e, segundo a corporação, foi recebida a tiros. Houve confronto, e Alan Raimundo dos Santos foi baleado e morreu no local. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir e não foram localizados.





Ao lado do corpo, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 municiado. Durante as buscas, também localizaram um esconderijo com drogas, celulares, objetos pessoais e materiais utilizados para embalar entorpecentes.





A PM informou que as investigações apontam que o grupo teria ligação com o tráfico de drogas na região. Segundo a corporação, os suspeitos seriam oriundos da Bahia e ligados à facção criminosa Comando Vermelho.





Em nota, a Polícia Civil informou que as duas foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas e encaminhadas ao sistema prisional. O adolescente foi ouvido e liberado.





As drogas apreendidas serão encaminhadas para perícia e, após os exames, incineradas. A arma e as munições também passarão por análise da Polícia Científica para auxiliar nas investigações.