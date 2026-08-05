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Operação Abyssus

Apontado como líder do Comando Vermelho em MG é preso em Vila Velha

Segundo a PM, "Bulim" coordenava o tráfico entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo e administrava as finanças da facção

Publicado em 05 de Agosto de 2026 às 14:39

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

05 ago 2026 às 14:39
Ualisson Silva de Aguiar, vulgo Bulim
Ualisson Silva de Aguiar, vulgo Bulim Divulgação | Polícia Militar

Um homem apontado pela Polícia Miliar como uma das principais lideranças do Comando Vermelho na Zona da Mata de Minas Gerais foi preso na manhã desta quarta-feira (5), em Itaparica, Vila Velha. Ualisson Silva de Aguiar, de 41 anos, conhecido como “Bulim”, foi localizado em um apartamento onde morava com a esposa e os três filhos, de 5, 6 e 7 anos.


Segundo a corporação, Bulim comandava a atuação da facção criminosa nos municípios mineiros de Juiz de Fora e Mar de Espanha e era responsável pela logística do tráfico interestadual de drogas entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.


Ainda de acordo com a PM, ele também administrava o fluxo financeiro da organização criminosa, recebendo e distribuindo os valores obtidos com o tráfico por meio de contas bancárias de terceiros. 


Durante a operação, os policiais apreenderam seis celulares e três veículos ligados ao investigado. Ele foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. 

Carros apreendidos em posse de Ualisson Silva de Aguiar, vulgo Bulim, apontado pela polícia como líder do Comando Vermelho em MG
Carros apreendidos em posse de Ualisson  Polícia Miltiar

A prisão foi resultado de uma ação conjunta entre a Companhia Independente de Operações Especiais (CIOE), da Polícia Militar do Espírito Santo, e o Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais, no âmbito da Operação Abyssus. 


A reportagem tenta localizar a defesa de Ualisson. O espaço segue aberto para manifestação.

Segundo o comandante da Companhia Independente de Operações Especiais, major Schenerocke, a permanência de Ualisson no Espírito Santo fazia parte de uma estratégia para dificultar a prisão, já que ele comandava o tráfico na Zona da Mata mineira.


"Faz parte de uma estratégia para não ser preso, até porque, hoje em dia, com os recursos tecnológicos, fica fácil manter contatos por redes sociais e pela internet, o que [na visão do investigado] dificultaria uma captura fora do estado de atuação. Por isso, que as equipes de segurança atuam em conjunto para combater facções criminosas", finalizou.

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