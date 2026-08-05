Apontado como líder do Comando Vermelho em MG é preso em Vila Velha

Um homem apontado pela Polícia Miliar como uma das principais lideranças do Comando Vermelho na Zona da Mata de Minas Gerais foi preso na manhã desta quarta-feira (5), em Itaparica, Vila Velha. Ualisson Silva de Aguiar, de 41 anos, conhecido como “Bulim”, foi localizado em um apartamento onde morava com a esposa e os três filhos, de 5, 6 e 7 anos.





Segundo a corporação, Bulim comandava a atuação da facção criminosa nos municípios mineiros de Juiz de Fora e Mar de Espanha e era responsável pela logística do tráfico interestadual de drogas entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.





Ainda de acordo com a PM, ele também administrava o fluxo financeiro da organização criminosa, recebendo e distribuindo os valores obtidos com o tráfico por meio de contas bancárias de terceiros.





Durante a operação, os policiais apreenderam seis celulares e três veículos ligados ao investigado. Ele foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.