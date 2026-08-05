Ancelotti começa planejamento para Copa 2030 de olho na seleção sub-20

O técnico Carlo Ancelotti começou a colocar em prática seu plano para a Copa do Mundo 2030. Seu primeiro passo foi se aproximar das seleções de base para estudar os jogadores mais jovens e promissores do país.





Após a eliminação da seleção brasileira nas oitavas de final do Mundial nos Estados Unidos, para a Noruega, o técnico já havia anunciado que faria uma renovação na equipe. "Com essa Copa do Mundo termina uma geração de jogadores muito importantes. Começando por Neymar. Passando por Danilo, Casemiro, todos esses jogadores que na Copa do Mundo tinham mais de 30 anos", afirmou.





"Vamos iniciar a montagem de um novo time, observando e testando jovens jogadores, mas sem abrir mão de alguns atletas que estiveram conosco no Mundial e que ainda têm muito a contribuir com a seleção", acrescentou.





De volta ao Brasil, o italiano fez uma série de reuniões com o técnico da seleção sub-20, Paulo Victor. A equipe está concentrada na Granja Comary, no Rio de Janeiro, se preparando para amistosos contra a Bolívia, que serão preparatórios para a disputa do Sul-Americano da categoria, em 2027.





A seleção sub-20 chega para os amistosos com três vitórias e uma derrota na temporada. Em março, na estreia de Paulo Victor, o Brasil venceu o Paraguai duas vezes por 3 a 1, em São José dos Campos e no Canindé. Em junho, venceu o primeiro amistoso contra o Chile por 1 a 0, mas perdeu o segundo por 2 a 0, em Santiago.





Entre os atletas que chamaram atenção do técnico da seleção principal está Pedro Ferreira, meio-campista do São Paulo campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2025 e bicampeão da Copa do Brasil sub-20. Tricampeão do Campeonato Brasileiro nas últimas quatro edições da competição, o Palmeiras lidera a lista de Paulo Victor, com cinco jogadores, com destaque para o atacante Heittor Vinicius, de 18 anos, que já fez sua estreia pelo profissional.





"A lista traz uma mescla de jogadores que já vêm participando desse processo novo da seleção sub-20 desde março, juntamente com atletas que estão vindo pela primeira vez, valorizando o processo de observação do Campeonato Brasileiro sub-20, da Série A e Série B", disse Paulo Victor. Além dos jogos da seleção de base, Ancelotti deve acompanhar partidas dos clubes nos campeonatos sub-20.





Nessas observações, o técnico pode buscar atletas para suprir as principais lacunas do time. A mais evidente delas é nas laterais. Para a Copa-2026 ele convocou um trio que não brilhou tampouco tem idade para disputar o próximo Mundial: Danilo, 35, Alex Sandro, 35, e Douglas Santos, 32. Ibañez, 27, improvisado na posição, foi sacado logo no primeiro jogo após péssima atuação.





Wesley, de 22 anos, que despontava como o titular da lateral direita na Copa, mas acabou cortado às vésperas do início do torneio por causa de uma lesão, é uma opção que deve seguir no radar da comissão técnica para o próximo ciclo.





A dupla de zaga também pode passar por mudanças para o Mundial de 2030. Com três edições já disputadas desde 2018, Marquinhos, aos 32 anos, pode dar espaço para jovens que têm ganhado espaço na Europa, caso de Vitor Reis, do Manchester City. Ancelotti também terá que definir um novo camisa 10, com a provável aposentadoria de Neymar.





Já o ataque deve ser formado pelo trio formado por Estêvão, Rayan e Endrick, além de Vinicius Junior, Rodrygo e, talvez, outros remanescentes do último Mundial (como Matheus Cunha e Raphinha). As primeiras oportunidade que o treinador italiano terá para começar a mostrar as mudanças que pretende implementar no time serão nos dois amistosos contra a Austrália, nos dias 25 e 29 de setembro, e contra a Índia, no dia 3 de outubro.





Com oito jogos, o retrospecto entre Brasil e Austrália é de seis vitórias brasileiras, uma australiana e um empate. Já a partida contra a Índia será a primeira na história entre as duas seleções. "Com esses três amistosos, vamos começar o novo ciclo para projetar a seleção nos objetivos dos próximos anos, que são a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030. Aproveitaremos os três amistosos para convocar novos jogadores para a seleção, sobretudo jovens, que podem mostrar seu talento na seleção nos próximos anos", afirmou Ancelotti.





"A integração com as categorias de base e a avaliação do trabalho na sub-15, sub-17 e sub-20 são muito importantes. Temos que ter em conta que, quatro anos atrás, o Rayan jogava na sub-17, que foi um jogador muito importante", acrescentou o italiano.





"Temos que ter uma boa conexão com a sub-20, aproveitar também da preparação para a próxima Olimpíada, em que muitos jogadores podem, em teoria, estar na Copa do Mundo de 2030." A expectativa é que o treinador faça a primeira convocação pós-Copa do Mundo no início de setembro.





Os primeiros jogos em competições oficiais devem acontecer apenas no segundo semestre de 2027, com as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2030. Sedes dos jogos inaugurais da próxima edição do Mundial, Argentina, Paraguai e Uruguai já estão classificados automaticamente.