Motorista de carro assume direção de ambulância do Samu e é detido em Vila Velha

Um homem foi detido após invadir e dirigir uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192) que atendia uma ocorrência em Santa Inês, Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (5). Segundo a Guarda Municipal, ele conduziu o veículo por alguns metros antes de estacioná-lo e retornar ao próprio carro.





À Guarda Municipal, o motorista afirmou que retirou a ambulância do local porque ela bloqueava a via e ele estava atrasado para buscar o filho de 9 anos na escola.





Segundo o agente Vinicius Araújo, a ambulância estava parada porque era um caso de emergência em que a equipe prestava atendimento a um paciente que corria risco de morte. Ainda de acordo com a Guarda, um socorrista tentou impedir que o veículo fosse levado e quase foi atingido.





"Um atendente ficou na frente da ambulância para impedir que ela saísse do local. O motorista avançou em direção ao socorrista e quase o atropelou. Na tentativa de alertá-lo, o profissional bateu no vidro, que acabou quebrando", relatou o agente.





De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o paciente atendido não sofreu prejuízo na assistência prestada. "A ambulância foi recuperada, não houve comprometimento da operação do serviço e o veículo passará por avaliação de rotina antes de retornar às atividades", detalhou.





O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil foi procurada para informar os procedimentos adotados e a reportagem aguarda retorno.





(Com informações da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta)