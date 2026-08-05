Suspeito é preso com 4,1 kg de drogas após se esconder em banheiro no ES

Um homem foi detido com cerca de 4,1 kg de drogas na tarde desta quarta-feira (5), no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou fugir ao perceber a chegada dos policiais e foi localizado escondido no banheiro de uma residência. A corporação não divulgou a identidade dele.
A ação aconteceu após denúncias de que drogas estavam sendo fracionadas e comercializadas nas proximidades do ponto conhecido como "Terreirão", na Rua Solimar Alves Leite. Durante as buscas, um dos suspeitos tentou escapar pulando muros de residências da região e se escondeu no banheiro da casa de uma moradora. A entrada dos policiais na residência foi autorizada pela proprietária.
Com o apoio da equipe K9, os militares apreenderam tabletes de maconha, porções de cocaína, crack, haxixe e uma balança de precisão. Ao todo, cerca de 4,1 quilos de entorpecentes foram recolhidos.
O suspeito foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, junto com o material apreendido. A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava sendo registrada e que os procedimentos adotados pelo delegado seriam divulgados após a conclusão do registro.