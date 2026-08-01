Homem é preso com quase 3 kg de maconha e material para embalar drogas em Linhares





Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento quando avistou o suspeito caminhando com uma pochete pendurada no pescoço. Ao notar a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo, olhou várias vezes para trás e acelerou os passos, atitude que motivou a abordagem.





Durante a revista, os policiais encontraram R$ 32 em dinheiro, um aparelho celular e cerca de 400 embalagens plásticas do tipo Zip Lock, frequentemente utilizadas para acondicionar drogas. Questionado sobre a finalidade do material, o homem apresentou versões contraditórias e, em seguida, confessou que havia adquirido as embalagens para fracionar aproximadamente três quilos de maconha que estavam guardados em sua residência.





Na casa do suspeito, os militares localizaram, dentro de um guarda-roupa, nove porções de maconha, com cerca de 25 gramas cada, e quatro tabletes da droga, totalizando aproximadamente 2,96 quilos. Também foram apreendidas duas balanças de precisão e uma faca com resquícios de maconha, que, segundo a polícia, era utilizada para o fracionamento da droga.





O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL).