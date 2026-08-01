Baleia fica presa em rede de pesca em Marataízes, mas tem final feliz

Uma baleia ficou presa em uma rede de pesca na tarde de sexta-feira (31), mas foi resgatada e teve um final feliz na manhã deste sábado (1º), na região da Barra do Itapemirim, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. O animal foi monitorado pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil do município até ser conduzido de volta ao alto-mar.





Segundo a Defesa Civil, a ocorrência mobilizou as equipes desde o momento em que a baleia foi encontrada enroscada na rede. O trabalho teve como objetivo evitar que o animal permanecesse preso e garantir que retornasse em segurança ao mar.

Após horas de monitoramento, a baleia foi conduzida para águas mais profundas na manhã deste sábado.





A presença do animal atraiu dezenas de curiosos à Barra do Itapemirim. Moradores e turistas acompanharam a atuação das equipes de resgate e registraram imagens da ocorrência.