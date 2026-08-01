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Resgatada

Baleia fica presa em rede de pesca em Marataízes, mas tem final feliz

Publicado em

01 ago 2026 às 13:35

Uma baleia ficou presa em uma rede de pesca na tarde de sexta-feira (31), mas foi resgatada e teve um final feliz na manhã deste sábado (1º), na região da Barra do Itapemirim, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. O animal foi monitorado pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil do município até ser conduzido de volta ao alto-mar.


Segundo a Defesa Civil, a ocorrência mobilizou as equipes desde o momento em que a baleia foi encontrada enroscada na rede. O trabalho teve como objetivo evitar que o animal permanecesse preso e garantir que retornasse em segurança ao mar.

Após horas de monitoramento, a baleia foi conduzida para águas mais profundas na manhã deste sábado.


A presença do animal atraiu dezenas de curiosos à Barra do Itapemirim. Moradores e turistas acompanharam a atuação das equipes de resgate e registraram imagens da ocorrência.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Tráfico

Homem é preso com quase 3 kg de maconha e material para embalar drogas em Linhares

Publicado em 01/08/2026 às 12:45
Homem é preso com quase 3 kg de maconha em Linhares
Homem foi preso com quase 3 kg de maconha em Linhares Divulgação | PMES

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde de sexta-feira (31), no bairro Jocafe I, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Com ele, a Polícia Militar apreendeu quase três quilos de maconha, duas balanças de precisão e materiais utilizados para embalar entorpecentes.


Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento quando avistou o suspeito caminhando com uma pochete pendurada no pescoço. Ao notar a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo, olhou várias vezes para trás e acelerou os passos, atitude que motivou a abordagem.


Durante a revista, os policiais encontraram R$ 32 em dinheiro, um aparelho celular e cerca de 400 embalagens plásticas do tipo Zip Lock, frequentemente utilizadas para acondicionar drogas. Questionado sobre a finalidade do material, o homem apresentou versões contraditórias e, em seguida, confessou que havia adquirido as embalagens para fracionar aproximadamente três quilos de maconha que estavam guardados em sua residência.


Na casa do suspeito, os militares localizaram, dentro de um guarda-roupa, nove porções de maconha, com cerca de 25 gramas cada, e quatro tabletes da droga, totalizando aproximadamente 2,96 quilos. Também foram apreendidas duas balanças de precisão e uma faca com resquícios de maconha, que, segundo a polícia, era utilizada para o fracionamento da droga.


O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL).

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Trânsito

Acidente entre dois carros deixa 4 feridos na Rodovia do Sol em Anchieta

Publicado em 01/08/2026 às 12:38
Colisão entre dois carros deixa feridos na ES 060, em Anchieta
Colisão entre dois carros deixa feridos na ES 060, em Anchieta Reprodução - Redes Socias

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros na tarde de sexta-feira (31), na ES 060 (Rodovia do Sol), na região da Praia de Guanabara, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo.


De acordo com a Polícia Militar, um Volkswagen Gol seguia no sentido Anchieta -Guarapari, conduzido por um homem que transportava duas passageiras. Em determinado momento, um Toyota Corolla Cross, dirigido por outro motorista, cruzou a rodovia, provocando a colisão entre os veículos.


As quatro vítimas receberam atendimento no local. Três delas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Anchieta, enquanto a quarta foi levada para um hospital em Guarapari. O estado de saúde dos feridos não foi informado.


Além da Polícia Militar, atuaram na ocorrência equipes do Corpo de Bombeiros Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Resgate Municipal e da Guarda Civil Municipal de Anchieta, que prestaram o atendimento pré-hospitalar às vítimas.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
De uso restrito

Investigado por violência doméstica é preso com arma em Presidente Kennedy

Publicado em 01/08/2026 às 09:58
Polícia prende suspeito de violência domestica com pistola de uso restrito em Presidente K|ennedy
Polícia prende suspeito de violência domestica com pistola de uso restrito em Presidente K|ennedy Divulgação - Polícia Civil

Um homem foi preso após ser flagrado com uma pistola calibre 9 milímetros de uso restrito durante uma operação da Polícia Civil em Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo. Ele é investigado por crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, no âmbito da Lei Maria da Penha. Ele não teve nome e idade divulgados.


De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar, realizado com apoio da Guarda Civil Municipal.

Na residência do investigado, os policiais encontraram uma pistola calibre 9 milímetros, três carregadores e 12 munições.


Segundo a corporação, a apreensão atende à determinação legal de retirada de armas de pessoas investigadas por crimes de violência doméstica, medida que busca proteger a vítima e prevenir novos episódios de violência.


O homem foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. As investigações sobre o caso continuam.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Em Itapemirim

Motociclista é flagrado com drogas escondidas em capacete no ES

Publicado em 31/07/2026 às 18:14

Diversas porções de drogas foram encontradas escondidas dentro do capacete de um motociclista durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (31). A abordagem aconteceu em um trecho da rodovia na localidade de Safra.


Dentro de uma sacola plástica escondida no capacete, os policiais encontraram 60 pinos de cocaína, 16 pedras de crack e seis buchas de maconha. O suspeito foi encaminhado, junto ao material apreendido, para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.


A Polícia Civil foi procurada para informar os procedimentos adotados no caso, mas não havia retornado até a publicação desta reportagem.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Violência contra a mulher

Idoso de 79 anos é preso por manter a esposa em cárcere privado no ES

Publicado em 31/07/2026 às 17:24

Um idoso de 79 anos foi preso em flagrante por manter a esposa, de 70 anos, em cárcere privado em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. A operação da Polícia Civil foi realizada  após familiares da vítima denunciarem a situação à Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa (DEPPI).


Segundo a Polícia Civil, os agentes foram até a casa do casal, onde foram recebidos pelo suspeito. Pouco depois, a idosa saiu chorando e pediu para ser resgatada. Ela contou aos policiais que o marido restringia sua locomoção e fazia ameaças constantes, dizendo que colocaria fogo nela e em seus pertences. Durante a abordagem, o homem ainda tentou impedir a ação policial e afirmou que a mulher "pertencia a ele".


O suspeito foi levado para a 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde foi autuado em flagrante. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). A vítima foi entregue aos familiares, que também ficaram responsáveis pelo veículo dela, estacionado na residência do casal.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
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Feminicídio

Mulher morta e enterrada dentro de casa no ES será sepultada em MG

Publicado em 31/07/2026 às 17:24
Monique Oliveira Fernandes, de 33 anos, desapareceu em São José do Calçado
Monique Oliveira Fernandes, de 33 anos, desapareceu em São José do Calçado Arquivo pessoal

O velório e o sepultamento de Monique Oliveira Fernandes, de 33 anos, morta pelo marido e enterrada dentro de casa em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, serão realizados a partir das 19h desta sexta-feira (31), no Cemitério de Carangola, em Minas Gerais, cidade onde ela nasceu. 


O corpo foi liberado aos familiares na manhã desta sexta-feira. Monique estava desaparecida desde o dia 7 de julho e foi encontrada morta há uma semana, no último dia 24, enterrada dentro da casa onde morava.


O companheiro dela, Mário Almeida Pinto, de 46 anos, apresentou-se espontaneamente à Polícia Civil, confessou o feminicídio e foi preso. O caso segue sob investigação.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Estradas

Novo trecho duplicado da BR 101 em Anchieta será liberado no sábado

Publicado em 31/07/2026 às 16:08
Será liberado 5,5 quilômetros de pista duplicada da BR-101, em Anchieta, neste sábado (1)
Divulgação | Ecovias Capixabas

O trecho recentemente duplicado na BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, será liberado para os motoristas neste sábado (1º). A nova pista, com 5,5 quilômetros de extensão, fica entre os quilômetros 357,7, no trevo de acesso a Alfredo Chaves, e 363,2, e amplia a faixa contínua de duplicação entre Vitória e o trecho Sul da rodovia.


Segundo a Ecovias Capixaba, outros 4,5 quilômetros de duplicação devem ser entregues até o fim de agosto. As obras fazem parte do pacote de duplicação da BR 101 entre Anchieta e Iconha. 

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Estefany Benachio
Em Viana

Homem de 38 anos é preso suspeito de estuprar filha e enteada no ES

Publicado em 31/07/2026 às 15:54

Um homem de 38 anos foi preso suspeito de estuprar a enteada, de 12 anos, e a filha, de 10, em Viana, na Grande Vitória. Segundo a Polícia Civil, a investigação começou depois que a mãe da adolescente procurou a delegacia após a filha contar que havia sido vítima de abuso sexual. Na apuração, a irmã mais nova também revelou ter sido abusada pelo pai. As duas meninas disseram ainda que eram ameaçadas para não contar os crimes.


De acordo com a polícia, o suspeito aproveitava os momentos em que a mãe não estava em casa para cometer os abusos. Após a separação do casal, os crimes continuaram durante as visitas das meninas à casa do investigado.


Durante as diligências, a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) constatou que o investigado também possui registros de violência doméstica. A Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, mas, quando o mandado foi cumprido, ele já estava preso em flagrante por outro caso de violência doméstica, desta vez contra a atual companheira.

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Mulher é presa com arma e drogas em ônibus do Rio para Vitória

Publicado em 31/07/2026 às 15:13
Cães farejadores ajudaram as equipes a localizar haxixe e skank com a passageira
Cães farejadores ajudaram as equipes a localizar haxixe e skank Divulgação | PRF

Uma mulher foi presa com uma pistola, dois carregadores municiados e cerca de 1,5 quilo de drogas em um ônibus que seguia do Rio de Janeiro para Vitória, no Espírito Santo. O flagrante ocorreu nesta sexta-feira (31), durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, em Guarapari.


Segundo a corporação, cães farejadores ajudaram as equipes a localizar porções de haxixe e skank com a passageira. Ela foi presa em flagrante e encaminhada à Superintendência Regional da PRF, em Vila Velha.


Durante a mesma operação, um adolescente também foi flagrado transportando quatro armas de fogo e cerca de 1,5 quilo de haxixe e maconha. Os dois foram detidos. A reportagem busca atualização sobre o encaminhamento dado aos envolvidos.

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Violência

Cliente é preso após agredir dona de bar com soco e 'mata-leão' em Guaçuí

Publicado em 31/07/2026 às 13:24
Homem é preso após agredir e ameaçar de morte dona de bar em Guaçuí
Homem é preso após agredir e ameaçar de morte dona de bar em Guaçuí Polícia Civil

Uma comerciante foi agredida física e verbalmente por um cliente na noite de quinta-feira (30), em um bar na localidade de Agrovila, zona rural de Guaçuí, na região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida com um soco no rosto e imobilizada com um golpe conhecido como "mata-leão".


De acordo com o relato da proprietária do estabelecimento, o suspeito chegou ao bar alterado e permaneceu consumindo bebidas alcoólicas ao longo do dia. Quando ela pediu que ele parasse de beber e deixasse o local, passou a ser agredida e ameaçada de morte. A violência só foi interrompida após a intervenção de uma testemunha que estava no estabelecimento.


Após as agressões, o homem ainda quebrou diversos objetos do bar, entre eles cadeiras, garrafas e o vidro do balcão. Ainda segundo a PM, ao ser abordado, o suspeito continuou agressivo e voltou a ameaçar a comerciante de morte, inclusive na presença dos policiais.


Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Alegre, onde foi autuado pelos crimes de dano, ameaça, injúria real e pela contravenção penal de vias de fato. Segundo a Polícia Civil, o homem foi encaminhado ao sistema prisional.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman

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