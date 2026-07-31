A farra das evasões de pedágio na BR-101 no ES

Em apenas seis meses, entre janeiro e junho de 2026, a Ecovias Capixaba registrou incríveis 28.065 evasões nas sete praças de pedágio da BR-101 ES/BA, 30% delas cometidas por motoristas que repetiram a prática por, no mínimo, cinco vezes. Esse total, segundo a concessionária, representa uma perda de arrecadação de R$ 451,27 mil no período.





E, por incrível que pareça, esse número já foi pior: no mesmo período do ano passado (janeiro a junho de 2025), foram registradas 34.349 evasões, o que representa uma queda de 18,29% nas ocorrências e perda de arrecadação de R$ R$ 343.749,50.





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A evasão de pedágio é classificada como infração grave pelo Código de Trânsito Brasileiro (Art. 209). O não pagamento da tarifa gera uma multa de R$ 195,23 e adiciona cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).





A concessionária afirma que a evasão de pedágio provoca impactos diretos na operação da rodovia e na prestação de serviços aos usuários, além de prejudicar os municípios localizados ao longo da BR-101, uma vez que a arrecadação dos pedágios gera repasses de ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza).