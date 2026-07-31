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Coluna Leonel Ximenes

A farra das evasões de pedágio na BR-101 no ES

Prática é classificada como infração grave pelo Código de Trânsito Brasileiro e gera multa

Publicado em 31 de Julho de 2026 às 16:00

Públicado em 

31 jul 2026 às 16:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Praça de pedágio de Guarapari, uma das setes da BR-101 no Espírito Santo
Praça de pedágio de Guarapari, uma das setes da BR-101 no Espírito Santo Ecovias Capixaba

Em apenas seis meses, entre janeiro e junho de 2026, a Ecovias Capixaba registrou incríveis 28.065 evasões nas sete praças de pedágio da BR-101 ES/BA, 30% delas cometidas por motoristas que repetiram a prática por, no mínimo, cinco vezes. Esse total, segundo a concessionária, representa uma perda de arrecadação de R$ 451,27 mil no período.


E, por incrível que pareça, esse número já foi pior: no mesmo período do ano passado (janeiro a junho de 2025), foram registradas 34.349 evasões, o que representa uma queda de 18,29% nas ocorrências e perda de arrecadação de R$ R$ 343.749,50.


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A evasão de pedágio é classificada como infração grave pelo Código de Trânsito Brasileiro (Art. 209). O não pagamento da tarifa gera uma multa de R$ 195,23 e adiciona cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).


A concessionária afirma que a evasão de pedágio provoca impactos diretos na operação da rodovia e na prestação de serviços aos usuários, além de prejudicar os municípios localizados ao longo da BR-101, uma vez que a arrecadação dos pedágios gera repasses de ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza).

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PERIGO NA PRAÇA DE PEDÁGIO

Outro ponto de atenção é o risco à segurança viária. Para evitar o pagamento da tarifa, alguns condutores adotam manobras perigosas, como romper cancelas, realizar mudanças bruscas de faixa ou trafegar excessivamente próximo ao veículo à frente para atravessar a praça de pedágio sem efetuar o pagamento. Essas práticas aumentam o risco de colisões, deslocamento de cargas e atropelamentos.


Como medida de prevenção, a Ecovias Capixaba diz que mantém radares de velocidade próximos às cancelas, com limite de 40 km/h, além de outros dispositivos de controle, como lombadas eletrônicas, reforçando a segurança dos usuários que trafegam pela rodovia.


A Ecovias Capixaba é a concessionária responsável por administrar 478,7 quilômetros da BR-101, do trevo de acesso à cidade de Mucuri, no Sul da Bahia, até Mimoso do Sul, no Espírito Santo, município que faz divisa com o Rio de Janeiro. A área concedida atravessa 24 municípios capixabas e um baiano.


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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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