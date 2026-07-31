Tarifas de água e esgoto terão reajuste de 6,99% a partir de setembro no ES

A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) aprovou a segunda Revisão Tarifária Periódica dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan). As novas tarifas entram em vigor em 1º de setembro de 2026.





Conforme a Resolução nº 107, publicada nesta quinta-feira (30), será aplicado um reajuste inicial de 6,99% sobre a tabela tarifária vigente da companhia, resultando na alteração da tarifa média de R$ 5,8431/m³ para R$ 6,2516.



Segundo a ARSP, o percentual já considera a atualização monetária prevista para o período e faz parte do novo ciclo tarifário da concessionária.





Além do reajuste, a resolução altera a forma de cobrança da chamada Tarifa de Disponibilidade do serviço de esgotamento sanitário, aplicada aos imóveis que têm rede pública de esgoto disponível, mas ainda não estão conectados ao sistema.





Pela nova metodologia, o valor da tarifa terá como base o que seria cobrado caso o imóvel estivesse efetivamente ligado à rede, considerando categoria do usuário, faixa de consumo e modalidade do serviço de esgoto disponibilizado.