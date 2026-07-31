Mercado imobiliário da Serra se diversifica e atrai imóveis de médio e alto padrão

O mercado imobiliário da Serra passa por uma transição estrutural. Historicamente associada à predominância de lançamentos populares impulsionados pela forte presença industrial local, a cidade passa a atrair empreendimentos voltados aos segmentos de médio e alto padrão.





Entre os fatores, está a consolidação de redes de serviços, melhorias na mobilidade urbana e investimentos regionais, como a proximidade com Aracruz, que receberá a nova fábrica da montadora chinesa GWM, aliado à escassez de terrenos e à valorização mais acelerada dos imóveis em Vitória. Isso gera uma nova forma de enxergar o município, aumentando o interesse por moradias de alto e médio padrão, criando uma demanda reprimida por novos perfis de imóveis.





“Durante muitos anos, a principal vantagem competitiva da Serra esteve associada ao custo dos imóveis e à disponibilidade de áreas para novos empreendimentos. Hoje, outros fatores ganham peso na decisão de compra, como mobilidade, comércio, serviços, segurança e qualidade dos espaços urbanos”, avalia o diretor administrativo da Octo Empreendimentos, Bruno Boechat.





Na avaliação do executivo, esse movimento explica o crescimento dos empreendimentos de médio padrão e a diversificação da oferta imobiliária no município. “O consumidor tornou-se mais exigente. Ele busca bairros completos, com infraestrutura consolidada e boa oferta de serviços. A decisão de compra deixou de considerar apenas o imóvel e passou a incorporar a experiência de viver naquela região”, diz.





Segundo o diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES) e gerente comercial da Épura, Fabiano Martins, a transformação da infraestrutura urbana foi determinante para alterar a percepção de mercado sobre o município.





“Conforme o município foi se desenvolvendo, começaram a chegar empresas mais qualificadas e a oferecer mais serviços aos munícipes. Com a dificuldade de mobilidade na Região Metropolitana e o volume de empresas na Serra, pessoas que optavam por morar em Vitória começaram a olhar para a Serra com outros olhos. Como no passado não havia oferta expressiva de médio e alto padrão, formou-se uma demanda reprimida que o mercado começa a atender agora”, analisa Martins.