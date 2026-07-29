Loteamentos no interior do ES: lançamentos registram até 45% de vendas no primeiro dia

Um dos setores do mercado imobiliário que tem registrado crescimento constante é o de loteamentos urbanos, principalmente nos municípios fora da Grande Vitória. Prova disso são os lançamentos mais recentes tanto da Soma Urbanismo (em Guriri, São Mateus e Colatina) quanto da CBL Lotes, que está expandindo sua atuação no Norte do Estado, para Pinheiros.
Com as vendas iniciadas neste sábado (25), o Soma Vibe, loteamento aberto da Soma Urbanismo localizado em Guriri, São Mateus, registrou 45% de comercialização apenas no primeiro dia. O lançamento fica ao lado do Prestige Guriri, outro empreendimento da loteadora e contará com 406 lotes, sendo 386 residenciais (áreas a partir de 250 m²) e 20 comerciais (a partir de 485 m²).
“O vetor de crescimento de Guriri está para o Norte e os números mostram isso, com 45% dos lotes do Soma Vibe vendidos na manhã do lançamento. O Soma Vibe se junta a três outros produtos que têm outro perfil de público, também sucesso de vendas, dois já entregues e outro em obras, que representam o quanto queremos fazer parte e ser um indutor do desenvolvimento de São Mateus, como tem sido nos últimos 17 anos”, conta a diretora Comercial e Marketing da Soma Urbanismo, Daniele Simões.
Outro empreendimento da loteadora, lançado no final de junho, o Residencial Soma Elevare, também aberto, teve mais de 30% de seus 212 lotes comercializados. O lançamento fica no bairro Luís Iglesias e marca o retorno da empresa a Colatina.
Implantado em uma área de mais de 164 mil metros quadrados, o Soma Elevare oferece lotes a partir de 300 m² e contará com infraestrutura completa, incluindo terraplanagem, pavimentação, drenagem, redes de água, esgoto e energia elétrica, além de paisagismo, playground e academia ao ar livre, garantindo conforto e funcionalidade desde a entrega.
Ao todo, são R$ 600 milhões de valor geral de vendas projetado para os novos lançamentos deste ano da Soma, sendo R$ 500 milhões para produtos urbanos e R$ 100 milhões para empreendimentos rurais.
Para o diretor executivo da CBL Lotes, Marcos Batista, o mercado de loteamentos no interior do Espírito Santo passa por um momento atrativo. “Temos observado que o crescimento do Estado não está concentrado apenas na Grande Vitória, mas também alcança municípios do interior que vivem um novo ciclo de expansão, impulsionado pelo agronegócio, pela indústria, pela logística e por novos investimentos. E esse movimento gera uma demanda crescente por moradia”, analisa.
O lançamento em Pinheiros da CBL Lotes, por exemplo, vai contar com 397 lotes distribuídos em 18 quadras e terrenos a partir de 200 m². Com o nome de Pinheiros Park, o novo bairro planejado tem infraestrutura completa pela CBL e segue na esteira do desenvolvimento de cidades do interior, a exemplo de Pinheiros, que vem registrando crescimento urbano e atraindo novos investimentos.
“O município tem se consolidado como um dos principais motores do agronegócio do Estado, com um PIB que supera R$ 1 bilhão. Destacam-se na economia local a fruticultura, cafeicultura, a silvicultura e o cultivo de grãos, como soja e milho. O PIB da cidade praticamente dobrou na última década, refletindo um ambiente cada vez mais favorável para investimentos e geração de oportunidades. Foi justamente esse cenário que motivou a decisão estratégica da CBL de investir no município”, complementa Batista.
Extrabom Be Honest inicia expansão por franquias de minimercados no ES
A rede de minimercados autônomos Extrabom Be Honest deu início à expansão do seu modelo de negócios por meio de franquias no Espírito Santo. Com mais de 110 unidades já em funcionamento no Estado, a empresa abriu oito vagas para empreendedores interessados em assumir a gestão de 40 lojas do portfólio. As operações funcionam no formato 24 horas dentro de condomínios residenciais e comerciais, utilizando sistema de autoatendimento sem a presença de caixas.
O projeto é fruto de uma parceria entre a Be Honest, provedora da tecnologia de gestão, controle de estoque e processamento de pagamentos, e o grupo Extrabom. A transição para a concessão de franquias ocorre após o período de administração direta das lojas operacionais no mercado capixaba, com foco na ampliação da escala em empreendimentos imobiliários e corporativos do Estado.
A Re/Max Espírito Santo movimentou R$ 256 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV) no primeiro semestre de 2026, montante que gerou R$ 10,5 milhões em Valor Geral de Comissões (VGC). Apenas no segundo trimestre, a operação regional somou R$ 144 milhões em VGV e R$ 5,8 milhões em VGC. Os dados foram apresentados no Encontro R3, realizado no Auditório da Findes, em Vitória, para um público de cerca de 200 profissionais do setor.
O resultado local integra o balanço nacional da RE/MAX Brasil, que acumulou R$ 8,1 bilhões em VGV e R$ 322 milhões em VGC de janeiro a junho. “Chegar a R$ 256 milhões em VGV nos primeiros seis meses do ano demonstra que a profissionalização da força de vendas, o foco na exclusividade e o uso estratégico de dados geram liquidez real para o mercado capixaba, mesmo em um cenário altamente competitivo”, avalia Eduardo Ambrósio, sócio master franqueado da Re/Max Espírito Santo.
O ciclo técnico do evento abordou a eficiência operacional no mercado imobiliário e a aplicação prática de dados e inteligência artificial no processo de intermediação. A programação contou com apresentações de Ernani Assis, acionista da Re/Max Brasil e ex-VP executivo do Grupo ZAP, sobre rotinas e especialização de corretores, e de André Rodrigues, sócio da Pixerama Negócios Digitais e master franqueado regional, sobre o uso de tecnologias digitais na qualificação de carteiras.
A agenda incluiu também a premiação referente ao desempenho do segundo trimestre. Na categoria de captação com representação exclusiva (CRE), os corretores José Eduardo Aguiar de Lima, Luciano Borges e Angelo Moreira da Silva, da Re/Max Facility (Guaçuí), lideraram o ranking. Em Valor Geral de Comissões (VGC), os destaques foram Carlos Henrique Veras (Re/Max Foccus Prime), Luciano Borges (Re/Max Facility) e Luiz Eugênio Paixão Pacheco (Re/Max Imovi). Entre as franquias, a liderança em VGC ficou com a Re/Max Rede Foccus Prime I, seguida pela Re/Max Imovi e Re/MaxX Häuser.
Superlógica Next 2026 confirma palestrantes
O Grupo Superlógica realiza nos dias 24 e 25 de agosto, em São Paulo, a edição 2026 do Superlógica Next, evento voltado aos setores imobiliário e condominial. Sob o tema “Gestão de Propriedade na Era da IA”, a programação contará com mais de 120 palestrantes e 80 horas de conteúdo divididas em três palcos. O primeiro dia da agenda será restrito a administradoras e imobiliárias parceiras da plataforma, enquanto o segundo será aberto ao público geral.
Entre os palestrantes confirmados estão o jornalista Chico Felitti, autor de reportagens sobre convivência condominial; a empresária e investidora Alexandra Casoni; a consultora de marketing digital Ana Tex; o advogado especialista em direito condominial Cristiano de Souza; o consultor de gestão Fábio Interaminense; o CEO da Exact Sales, Theo Orosco; e o especialista em desenvolvimento de software Marcelo Walter.
Outro evento é a terceira edição do Congresso Internacional do Mercado Imobiliário (CIMI360), realizado no Rio de Janeiro, nos dias 27 e 28 de agosto. O evento abrigará simultaneamente o XI Congresso Inmobiliario Latinoamericano da CILA — entidade que reúne 16 países e realiza sua conferência no Brasil pela primeira vez. A organização projeta a presença de mais de 10 mil participantes de 40 países e uma programação com 200 palestrantes em dez eixos temáticos.
Por trás do congresso, três frentes ganham destaque pelo volume financeiro: Imóveis públicos: União, Estados e municípios somam um patrimônio estimado em R$ 12 trilhões. Há ainda os chamados ativos estressados: são mais de R$ 100 bilhões em valor e cerca de 120 mil unidades prontas que aguardam absorção pelo mercado. A terceira frente são as cerca de 230 mil cartas de crédito contempladas e não utilizadas, somando mais de R$ 30 bilhões. O evento discutirá também o mercado de tokenização imobiliária no Brasil, estimado em R$ 320 bilhões até 2030.
A estrutura do congresso contará com quatro fóruns temáticos dedicados a imóveis públicos, distressed assets, consórcios e tokenização, além do lançamento do Feirão do Corretor, voltado à comercialização de imóveis prontos e ativos estressados. A edição deste ano inclui ainda um inventário para compensação total das emissões de carbono e um portal para permutas imobiliárias.
Sistema Cofeci-Creci lança pesquisa nacional para mapear especialidades de corretores
O Sistema Cofeci-Creci lançou uma pesquisa nacional para mapear a área de atuação e o perfil técnico de corretores e avaliadores imobiliários registrados no país. Por meio de uma plataforma digital, os inscritos cadastram dados sobre região de atendimento, tipos de imóveis negociados e especialidades técnicas. A ferramenta tem como objetivo filtrar o envio de oportunidades de negócios de acordo com o segmento de cada profissional, substituindo o modelo de divulgação aberta em canais de mensagens. O levantamento é voltado exclusivamente a profissionais em situação regular perante a instituição, que enviará os convites de adesão por e-mail e canais oficiais do conselho federal e das 27 regionais.