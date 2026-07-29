Loteamentos no interior do ES: lançamentos registram até 45% de vendas no primeiro dia

Um dos setores do mercado imobiliário que tem registrado crescimento constante é o de loteamentos urbanos, principalmente nos municípios fora da Grande Vitória. Prova disso são os lançamentos mais recentes tanto da Soma Urbanismo (em Guriri, São Mateus e Colatina) quanto da CBL Lotes, que está expandindo sua atuação no Norte do Estado, para Pinheiros.





Com as vendas iniciadas neste sábado (25), o Soma Vibe, loteamento aberto da Soma Urbanismo localizado em Guriri, São Mateus, registrou 45% de comercialização apenas no primeiro dia. O lançamento fica ao lado do Prestige Guriri, outro empreendimento da loteadora e contará com 406 lotes, sendo 386 residenciais (áreas a partir de 250 m²) e 20 comerciais (a partir de 485 m²).





“O vetor de crescimento de Guriri está para o Norte e os números mostram isso, com 45% dos lotes do Soma Vibe vendidos na manhã do lançamento. O Soma Vibe se junta a três outros produtos que têm outro perfil de público, também sucesso de vendas, dois já entregues e outro em obras, que representam o quanto queremos fazer parte e ser um indutor do desenvolvimento de São Mateus, como tem sido nos últimos 17 anos”, conta a diretora Comercial e Marketing da Soma Urbanismo, Daniele Simões.