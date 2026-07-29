Soraya Manato desiste de ser candidata

Soraya Manato desistiu de ser candidata a deputada federal. Ela, que já ocupou uma cadeira na Câmara entre 2019 e 2023, era esperada na chapa do Republicanos, partido do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini, pré-candidato a governador.





A desistência de Soraya, esposa de Carlos Manato, foi confirmada à coluna pelo ex-deputado. Segundo Manato, a esposa estava desanimada para voltar a se candidatar e preferiu se dedicar à família, aos netos e aos negócios. Ela é médica, como o marido.





Manato também está filiado ao Republicanos e queria ser candidato a senador, mas está sem espaço para isso. Segundo o ex-deputado, com a saída de Soraya, ele mesmo vai entrar na chapa do Republicanos à Câmara Federal, no lugar dela.





Mas o presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, não confirma a substituição informada por Manato e disse que não comentaria o assunto. Os dois vão se reunir nesta quinta-feira (30).





A situação não é simples.





A troca não seria apenas de um Manato por outro. Seria de uma mulher por um homem. E o Republicanos apostava em Soraya para ajudar o partido a cumprir a cota de gênero. Cada chapa proporcional precisa ter pelo menos 30% de candidaturas femininas.





No Espírito Santo, uma chapa completa à Câmara terá 11 candidatos. Desse total, pelo menos quatro precisam ser mulheres.