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Vitor Vogas

Soraya Manato desiste de ser candidata

Segundo Carlos Manato, com a saída de Soraya, ele mesmo vai entrar na chapa do Republicanos à Câmara Federal, no lugar dela. Mas Erick Musso não confirma isso

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 19:27

Públicado em 

29 jul 2026 às 19:27
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Soraya Manato (Republicanos), médica e ex-deputada federal, desiste de disputar as eleições em 2026
Soraya Manato (Republicanos), médica e ex-deputada federal, desiste de disputar as eleições em 2026 Instagram/ @sorayamanato

Soraya Manato desistiu de ser candidata a deputada federal. Ela, que já ocupou uma cadeira na Câmara entre 2019 e 2023, era esperada na chapa do Republicanos, partido do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini, pré-candidato a governador.


A desistência de Soraya, esposa de Carlos Manato, foi confirmada à coluna pelo ex-deputado. Segundo Manato, a esposa estava desanimada para voltar a se candidatar e preferiu se dedicar à família, aos netos e aos negócios. Ela é médica, como o marido.


Manato também está filiado ao Republicanos e queria ser candidato a senador, mas está sem espaço para isso. Segundo o ex-deputado, com a saída de Soraya, ele mesmo vai entrar na chapa do Republicanos à Câmara Federal, no lugar dela.


Mas o presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, não confirma a substituição informada por Manato e disse que não comentaria o assunto. Os dois vão se reunir nesta quinta-feira (30).


A situação não é simples.


A troca não seria apenas de um Manato por outro. Seria de uma mulher por um homem. E o Republicanos apostava em Soraya para ajudar o partido a cumprir a cota de gênero. Cada chapa proporcional precisa ter pelo menos 30% de candidaturas femininas.


No Espírito Santo, uma chapa completa à Câmara terá 11 candidatos. Desse total, pelo menos quatro precisam ser mulheres.

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Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

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