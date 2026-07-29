Peixe assado: 3 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Salmão assado com limão, alho e alecrim Crédito: Imagem: YARUNIV Studio | Shutterstock

Rico em proteínas de alto valor biológico, ômega 3, vitaminas e minerais, o peixe é um alimento que se destaca não só pelo sabor, mas também pelos importantes benefícios para a saúde. Seu consumo está associado ao cuidado com a saúde cardiovascular, mental e à redução de processos inflamatórios. Além disso, sua versatilidade permite diferentes formas de preparo, tornando-o uma ótima escolha para refeições práticas e equilibradas no dia a dia.

A seguir, confira 3 receitas fáceis e saudáveis de peixe assado para o jantar!

1. Salmão assado com limão, alho e alecrim

Ingredientes

Salmão

4 filés de salmão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 limão-siciliano cortado em rodelas

Suco de 1/2 limão

4 dentes de alho inteiros (com casca)

4 ramos de alecrim fresco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de ervas finas secas

Legumes

1 maço de aspargos

1 cebola-roxa cortada em gomos

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino, páprica, ervas finas, suco de limão e azeite. Deixe descansar por cerca de 15 minutos. Disponha os filés em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Coloque uma rodela de limão e um ramo de alecrim sobre cada filé.

Acrescente os dentes de alho inteiros, a cebola-roxa e os aspargos ao redor do peixe. Regue os legumes com azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 18 a 22 minutos, ou até que o salmão esteja macio e desfie facilmente com um garfo. Sirva em seguida.

2. Peixe assado ao molho de vinho

Ingredientes

1,5 kg de robalo inteiro limpo

300 ml de vinho branco seco

200 ml de leite de coco

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

5 dentes de alho picados

2 tomates cortados em pedaços

1 pimentão sem sementes e cortado em pedaços

Sal, pimenta-do-reino moída e cominho em pó a gosto

1/2 xícara de chá de cebolinha picada

1/2 xícara de chá de coentro picado

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o vinho branco seco, o leite de coco, o azeite, o sal, a cebola, o alho, os tomates, o pimentão, a pimenta-do-reino, o cominho em pó, a cebolinha e o coentro. Bata até obter um molho homogêneo.

Em seguida, coloque o peixe em uma assadeira untada com azeite e faça cortes na superfície para que o tempero penetre melhor. Espalhe o molho por todo o peixe e deixe marinar na geladeira por 2 horas. Depois, cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Retire o papel-alumínio e volte ao forno por mais 15 minutos ou até que esteja completamente cozido. Sirva em seguida.

Peixe assado com arroz cremoso e brócolis Crédito: Imagem: Angelika Heine | Shutterstock

3. Peixe assado com arroz cremoso e brócolis

Ingredientes

Peixe

4 filés de tilápia

Suco de 1 limão

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de tomilho fresco

Arroz cremoso

2 xícaras de chá de arroz integral cozido

2 xícaras de chá de brócolis em floretes

1 colher de sopa de azeite

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de creme de ricota

1/4 de xícara de chá de leite

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada ralada a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de peixe com o suco de limão, o alho, o azeite, o sal, a pimenta-do-reino e o tomilho. Misture bem e deixe descansar por cerca de 20 minutos para absorver os temperos. Enquanto isso, cozinhe rapidamente os floretes de brócolis no vapor por cerca de 3 a 4 minutos para que permaneçam firmes e bem verdes. Reserve.

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por mais 1 minuto. Adicione o arroz, o creme de ricota e o leite, misturando até formar um creme homogêneo. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Em seguida, incorpore o brócolis delicadamente.