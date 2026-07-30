BR 101 será interditada nos dois sentidos em Ibiraçu nesta quinta (30)

O trânsito será interditado no km 224,6 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (30). O bloqueio começa às 14h para a fragmentação controlada de rochas, necessária para o avanço das obras de duplicação da rodovia.
Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a rodovia,os dois sentidos da pista ficaram bloqueados para a passagem de veículos. O tempo estimado para o serviço ser realizado é de uma hora e meia.
Caso necessário, de acordo com a empresa, será adotado o sistema “Pare e Siga” até a normalização do tráfego.