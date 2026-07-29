Acidente na BR 101 em Sooretama deixa três pessoas feridas

Três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, em um engavetamento envolvendo um caminhão e duas carretas na BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (29).
O acidente ocorreu no km 120 da rodovia, na região da Reserva Biológica de Sooretama, segundo o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) também foram acionadas. Durante o atendimento às vítimas, a pista precisou ser totalmente interditada.