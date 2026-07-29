A decisão rara que autorizou retirar nome da mãe de certidão no ES

Quem representou o pai das crianças foi o advogado especialista em Direito de Família e Sucessões, José Eduardo Coelho Dias. Segundo ele, o pedido não tinha como objetivo apagar o vínculo biológico, mas fazer com que o registro civil refletisse a realidade vivida pelas crianças.





"A Lei de Registros Públicos estabelece que o registro deve retratar a verdade. Nossa tese foi justamente essa, aquela mulher era mãe apenas biologicamente. Sob o aspecto jurídico, social e afetivo, ela havia deixado de ocupar esse lugar", disse o advogado à jornalista Ana Elisa Bassi, do g1 ES.



