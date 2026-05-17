O distrito com nome de especiaria cara e que foi berço de imigrantes no ES

Fatalmente, em algum momento da sua vida, você já ouviu falar em baunilha? A rigor, é uma especiaria extraída de uma fava, com cheiro e sabor marcantes, altamente valorizada na confeitaria e em outras áreas gastronômicas na preparação de bolo, biscoitos, sorvetes, entre outras delícias. Até mesmo a alta perfumaria utiliza-se do extrato dela para produção de essências marcantes.





Mas nada (ou quase nada) falaremos destas aplicações, pois a baunilha em questão aqui é outra. Sai a fava, entra o distrito, mais precisamente o que está localizado na área do município de Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo. Ainda com ar bucólico, o vilarejo guarda consigo uma história que muitos capixabas não conhecem.





E como não poderia deixar de ser, o nome da localidade tem a ver com a valorizada especiaria.





O distrito fica às margens da BR 259, rodovia federal que vai do trevo de João Neiva, ainda na BR 101, até o Estado vizinho de Minas Gerais. Apesar de ter uma pequena população — de 1.427 pessoas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE-2022) —, Baunilha é bem movimentada devido ao fluxo de veículos devido às lanchonetes e restaurantes, pontos estratégicos para descanso e alimentação de motoristas que percorrem o trecho.





Mesmo sendo atualmente apenas uma singela rota de passagem, o lugar guarda uma história formada por imigrantes europeus, principalmente de origem italiana.