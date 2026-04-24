O dia em que a orla de Camburi virou um picadeiro para um elefante se divertir

A orla de Camburi costuma ser bastante movimentada por praticantes de atividades físicas, frequentadores de quiosques e, obviamente, por aqueles que não dispensam um banho de mar. Porém, há algumas décadas, mais precisamente no dia 30 de abril de 1986, a movimentação na região foi interrompida por um motivo nada habitual, pelo menos para a maioria dos capixabas.





Nesta data, uma elefanta pertencente a um circo internacional foi levada para passear pelas areias da praia de Vitória. O fato curioso foi noticiado pelo jornal impresso de A Gazeta à época.





Ramy — nome de batismo do animal — tinha 20 anos, pesava seis toneladas e era natural da Tailândia. Ela estava na Capital do ES por conta da passagem do Circo Portugal pelo Estado. Naquela ocasião, foi destacado que a elefanta não chegou a encostar na água. Mesmo aparentando estar nervosa e agitada, protagonizou um verdadeiro espetáculo, atraindo a curiosidade de quem passava pelo local e até encantando a criançada.





Ela ainda causou um "furdunço" no trânsito de Vitória, que ficou engarrafado nas proximidades de onde a tenda do circo estava montada. Imagens mostram o momento em que Ramy caminha junto ao então diretor do circo, Paulo Nunes. O animal deitava, rolava e corria nas areias da praia, segundo os relatos de quem presenciou a cena. (Veja na galeria abaixo)







