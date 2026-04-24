O dia em que a orla de Camburi virou um picadeiro para um elefante se divertir

A orla de Camburi costuma ser bastante movimentada por praticantes de atividades físicas, frequentadores de quiosques e, obviamente, por aqueles que não dispensam um banho de mar. Porém, há algumas décadas, mais precisamente no dia 30 de abril de 1986, a movimentação na região foi interrompida por um motivo nada habitual, pelo menos para a maioria dos capixabas.
Nesta data, uma elefanta pertencente a um circo internacional foi levada para passear pelas areias da praia de Vitória. O fato curioso foi noticiado pelo jornal impresso de A Gazeta à época.
Ramy — nome de batismo do animal — tinha 20 anos, pesava seis toneladas e era natural da Tailândia. Ela estava na Capital do ES por conta da passagem do Circo Portugal pelo Estado. Naquela ocasião, foi destacado que a elefanta não chegou a encostar na água. Mesmo aparentando estar nervosa e agitada, protagonizou um verdadeiro espetáculo, atraindo a curiosidade de quem passava pelo local e até encantando a criançada.
Ela ainda causou um "furdunço" no trânsito de Vitória, que ficou engarrafado nas proximidades de onde a tenda do circo estava montada. Imagens mostram o momento em que Ramy caminha junto ao então diretor do circo, Paulo Nunes. O animal deitava, rolava e corria nas areias da praia, segundo os relatos de quem presenciou a cena. (Veja na galeria abaixo)
Reação de quem a viu
Na reportagem feita à época, o estudante Bruno Severino, com 10 anos, relatou que ficou entusiasmado com a presença do mamífero e até chegou bem pertinho. O menino ainda contou que acreditava que o animal não entrou nas águas de Camburi por estar "com medo da água fria" . Ele ainda disse que nunca tinha visto uma elefanta na orla antes de ver Ramy em 30 de abril de 1986.
Outra pessoa entrevistada foi Tadeu Correia, de 19 anos. Segundo ele, a cena não era comum, mas também não havia motivo para sustos ou reclamações.
A elefanta já tinha visitado Vitória anteriormente e até chegou a mergulhar em uma área do Aterro de Comdusa, na Praia do Canto — local que era poluído. Porém, em 1986, Ramy decidiu não se refrescar nas águas da Capital, optando em se divertir nas areias de Camburi.
Domador era criança
Outro fato inusitado registrado na reportagem de 1986 era a idade do domador de Ramy. Luciano Albino Portugal tinha apenas seis anos e, desde os três, já trabalhava com ela. Paulo contou a relação do menino com o animal. "Foi amor à primeira vista. Ele é apaixonado por Ramy, e ela por ele", disse, no dia em que o fato virou notícia.
Luciano apontou que Ramy era "boazinha", mesmo que às vezes ficasse zangada. "Só brigo quando ela faz coisa errada", disse o menino.
O caso curioso e intrigante virou manchete nas páginas impressas de A Gazeta no dia 1° de maio de 1986, destacando que Ramy provocou um engarrafamento no trânsito da Avenida Dante Michelini. E não era para menos.
Fotos da elefanta nas areias de Camburi, em 1986
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