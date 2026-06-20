Zilma Coelho Pinto, a “louca” que alfabetizou uma cidade inteira no Espírito Santo

Em uma época em que aprender a ler e escrever ainda era privilégio de poucos, uma mulher decidiu enfrentar essa realidade em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Em meados da década de 1950, a professora Zilma Coelho Pinto não aceitava que crianças e adultos fossem privados do direito à educação. Após insistentes pedidos, conseguiu um terreno, construiu um barracão e deu início a uma campanha de alfabetização que mudaria a história da cidade.





O desafio era enorme. Segundo o Censo Demográfico de 1950, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 49,5% da população brasileira com mais de 15 anos era analfabeta. Em Cachoeiro, o cenário refletia essa realidade.





Foi nesse contexto que Zilma iniciou uma mobilização para abrir salas de aula na sede e no interior, reunindo voluntários dispostos a alfabetizar. Depois de muita insistência, conseguiu um terreno — no atual bairro Ferroviários — doado por um casal de franceses. Com a ajuda da comunidade, ergueu um barracão simples. Ali nascia a Campanha de Alfabetização e Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim (CAASCI), iniciativa que, ao longo das décadas, mobilizou professoras e alfabetizou milhares de pessoas.





A escritora e biógrafa de Zilma, Deane Monteiro Vieira Costa, destaca que o projeto ia além da alfabetização. O espaço se transformou em um centro de inclusão social, oferecendo cursos de datilografia, corte e costura, bordado e artesanato, além de contar com biblioteca e até uma farmácia. O impacto foi tão marcante que, até hoje, a região é conhecida pelos moradores como “Campanha”. Atualmente, o local abriga a Escola Municipal Zilma Coelho Pinto.