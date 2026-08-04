5 dicas para montar uma rotina de estudos equilibrada para o Enem

Ela explica que o excesso de horas seguidas de estudo não necessariamente melhora o desempenho, podendo até prejudicar a concentração e o rendimento ao longo do tempo. O ideal é equilibrar períodos de foco com pausas estratégicas e momentos de descanso. “Uma rotina saudável de estudos precisa considerar não apenas o desempenho acadêmico, mas também o bem-estar do estudante. A constância, e não o excesso, é o que gera melhores resultados”, diz.