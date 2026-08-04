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Acidente

Idosa morta após atropelamento em Castelo é identificada

Zilma Ambrosim Pôncio, de 75 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Condutor do ciclomotor também ficou ferido

Publicado em 04 de Agosto de 2026 às 18:24

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 ago 2026 às 18:24

A idosa de 75 anos que morreu após ser atropelada por um ciclomotor na manhã desta terça-feira (4), no bairro Niterói, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, foi identificada como Zilma Ambrosim Pôncio. Segundo a Polícia Militar (PM), ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Municipal de Castelo, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor do veículo também ficou ferido e foi encaminhado à mesma unidade.


Em nota publicada nas redes sociais, os Frades Agostinianos Recoletos da Paróquia Nossa Senhora da Penha, em Castelo, lamentaram a morte de Zilma. A vítima era mãe de uma secretária paroquial da comunidade religiosa. 

De acordo com a PM, o acidente aconteceu por volta das 7h50, quando a idosa atravessava a Rua Dr. Adalton Santos. Segundo a corporação, após receber alta médica, o condutor do ciclomotor seria encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para prestar esclarecimentos. O veículo foi removido para um pátio credenciado ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES).


A Polícia Civil informou que, até o momento, a ocorrência ainda não havia sido formalmente registrada na corporação. Segundo a instituição, somente após o registro será possível informar quais procedimentos serão adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante. 

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