Idosa morta após atropelamento em Castelo é identificada

A idosa de 75 anos que morreu após ser atropelada por um ciclomotor na manhã desta terça-feira (4), no bairro Niterói, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, foi identificada como Zilma Ambrosim Pôncio. Segundo a Polícia Militar (PM), ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Municipal de Castelo, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor do veículo também ficou ferido e foi encaminhado à mesma unidade.





Em nota publicada nas redes sociais, os Frades Agostinianos Recoletos da Paróquia Nossa Senhora da Penha, em Castelo, lamentaram a morte de Zilma. A vítima era mãe de uma secretária paroquial da comunidade religiosa.