Idosa morta após atropelamento em Castelo é identificada

A idosa de 75 anos que morreu após ser atropelada por um ciclomotor na manhã desta terça-feira (4), no bairro Niterói, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, foi identificada como Zilma Ambrosim Pôncio. Segundo a Polícia Militar (PM), ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Municipal de Castelo, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor do veículo também ficou ferido e foi encaminhado à mesma unidade.
Em nota publicada nas redes sociais, os Frades Agostinianos Recoletos da Paróquia Nossa Senhora da Penha, em Castelo, lamentaram a morte de Zilma. A vítima era mãe de uma secretária paroquial da comunidade religiosa.
De acordo com a PM, o acidente aconteceu por volta das 7h50, quando a idosa atravessava a Rua Dr. Adalton Santos. Segundo a corporação, após receber alta médica, o condutor do ciclomotor seria encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para prestar esclarecimentos. O veículo foi removido para um pátio credenciado ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES).
A Polícia Civil informou que, até o momento, a ocorrência ainda não havia sido formalmente registrada na corporação. Segundo a instituição, somente após o registro será possível informar quais procedimentos serão adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante.