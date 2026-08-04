Perseguição termina com carro em chamas e suspeito de furtar fios preso no ES

Uma perseguição policial terminou com um jovem de 22 anos preso e um carro em chamas na tarde desta terça-feira (4), no distrito de Jacupemba, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o veículo era usado por suspeitos de furtar fios de cobre na região. O motorista conseguiu fugir após o acidente.





De acordo com o delegado Ricardo Barbosa, titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (DEIC) de Aracruz, policiais militares perseguiam o carro quando o conduor perdeu o controle da direção e bateu o veículo. Após a colisão, o automóvel pegou fogo. Enquanto o motorista conseguiu escapar, o passageiro, de 22 anos, foi detido.





Segundo o delegado, o carro já era monitorado pelas polícias Militar e Civil por suspeita e envolvimento em furtos de fios de cobre registrados em Jacupemba nos últimos 15 dias. "O indivíduo que se encontra detido participou de pelo menos quatro delitos referentes à prática de furtos de fios de cobre na região junto ao indivíduo que fugiu", afirmou.





A carga de fios furtada nesta terça-feira, avaliada em cerca de R$ 15 mil, foi recuperada, assim como o veículo utilizado pelos suspeitos. A Polícia Civil também investiga um terceiro envolvido, apontado como responsável por intermediar a venda do material furtado.