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Investigação

Perseguição termina com carro em chamas e suspeito de furtar fios preso no ES

Motorista conseguiu fugir após a colisão. Segundo a Polícia Civil, dupla é investigada por furtos de fios de cobre registrados em Jacupemba

Publicado em 04 de Agosto de 2026 às 19:20

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

04 ago 2026 às 19:20
O veículo perseguido sofreu um acidente e pegou fogo durante a ocorrência.
O veículo perseguido sofreu um acidente e pegou fogo durante a ocorrência. Douglas Abreu

Uma perseguição policial terminou com um jovem de 22 anos preso e um carro em chamas na tarde desta terça-feira (4), no distrito de Jacupemba, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o veículo era usado por suspeitos de furtar fios de cobre na região. O motorista conseguiu fugir após o acidente.


De acordo com o delegado Ricardo Barbosa, titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (DEIC) de Aracruz, policiais militares perseguiam o carro quando o conduor perdeu o controle da direção e bateu o veículo. Após a colisão, o automóvel pegou fogo. Enquanto o motorista conseguiu escapar, o passageiro, de 22 anos, foi detido.


Segundo o delegado, o carro já era monitorado pelas polícias MilitarCivil por suspeita e envolvimento em furtos de fios de cobre registrados em Jacupemba nos últimos 15 dias. "O indivíduo que se encontra detido participou de pelo menos quatro delitos referentes à prática de furtos de fios de cobre na região junto ao indivíduo que fugiu", afirmou. 


A carga de fios furtada nesta terça-feira, avaliada em cerca de R$ 15 mil, foi recuperada, assim como o veículo utilizado pelos suspeitos. A Polícia Civil também investiga um terceiro envolvido, apontado como responsável por intermediar a venda do material furtado.

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