Entenda como os eclipses podem afetar diferentes aspectos da vida

Todo eclipse acontece durante uma lunação específica, no entanto, nem toda lunação tem um eclipse. As lunações são a entrada das fases da Lua, que ocorrem pelo alinhamento entre Sol, Terra e Lua. Na astrologia, a Lua Nova ocorre quando há um aspecto de conjunção entre o Sol e a Lua exatamente no mesmo grau e minuto. E a Lua Cheia ocorre quando o Sol e a Lua estão em oposição, ou seja, em signos opostos no zodíaco. Eclipses solares ocorrem sempre na fase de Lua Nova, já eclipses lunares, na fase de Lua Cheia.