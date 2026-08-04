Torta vegetariana proteica: 3 receitas ricas em proteínas para o jantar

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho por cerca de 2 minutos. Acrescente a beterraba e cozinhe por mais 5 minutos. Reserve. Em um processador, bata metade da lentilha até formar uma pasta e transfira para uma tigela. Misture com o restante da lentilha, mantendo parte dos grãos inteiros para dar textura. Acrescente a farinha de quinoa, o fermento, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e incorpore o refogado de beterraba. Distribua a massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de quinoa. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 35 a 40 minutos, ou até a torta ficar firme e levemente dourada. Sirva em seguida.