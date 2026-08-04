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Vitor Vogas

"Tudo alinhado": chapa de Pazolini com Maguinha e Evair é irreversível

Segundo presidente estadual do Republicanos, escalação de Evair teve a concordância de Magno Malta

Publicado em 04 de Agosto de 2026 às 20:02

Públicado em 

04 ago 2026 às 20:02
Vitor Vogas

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Vitor Vogas Vitor Vogas

"Está tudo alinhado." Assim, sem meias palavras, o presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, fechou a questão: exceto pelo candidato ou candidata a vice, a chapa de Lorenzo Pazolini está definida, e não tem mais volta. 


Candidato ao governo do Estado, o ex-prefeito de Vitória terá como candidatos ao Senado a publicitária Maguinha Malta (PL) e o deputado federal Evair de Melo (Republicanos).


A filha de Magno Malta já havia sido homologada. Agora, veio a confirmação oficial do nome de Evair como o outro candidato ao Senado, durante a convenção estadual do Republicanos, em um clube de Vitória, na noite desta quarta-feira (4).


Segundo Erick, a escalação de Evair é certa e irreversível e já não depende da concordância ou aprovação de ninguém. Como ele disse duas vezes, já "tá tudo alinhado", inclusive com o senador Magno Malta, presidente estadual do PL. "Evair é o nosso senador da República, junto com a Maguinha", cravou Erick.

O deputado federal Evair de Melo, o candidato ao governo Lorenzo Pazolini e o presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, em convenção do partido
O deputado federal Evair de Melo, o candidato ao governo Lorenzo Pazolini e o presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, em convenção do partido Vitor Vogas

Evair é um dos principais aliados de Pazolini e de Erick. Os três inclusive chegaram juntos à convenção, em pé na carroceria de uma camionete, pelas ruas do bairro Tabuazeiro.


Como candidato ao Senado, Evair pedirá votos para ele mesmo e para Pazolini. Também já declarou que pedirá para Maguinha seu segundo voto para o Senado.


A própria Maguinha afirmou, no último sábado, que faria campanha casada com quem quer que fosse o outro candidato da chapa (no caso, agora, Evair).


Ao chegar à convenção, Pazolini respondeu de passagem por que a escolha recaiu sobre Evair de Melo.


"Porque Evair tem um trabalho dedicado ao bem-estar do povo capixaba."


Erick desenvolveu:


"Evair tem três mandatos de deputado federal. Tem serviços prestados ao estado do Espírito Santo. Construiu sua base sobretudo no interior. Tenho certeza absoluta que, junto com a Maguinha, formará uma dupla que honrará os capixabas e o povo brasileiro no Senado da República."

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Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

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