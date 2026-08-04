"Tudo alinhado": chapa de Pazolini com Maguinha e Evair é irreversível

"Está tudo alinhado." Assim, sem meias palavras, o presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, fechou a questão: exceto pelo candidato ou candidata a vice, a chapa de Lorenzo Pazolini está definida, e não tem mais volta.





Candidato ao governo do Estado, o ex-prefeito de Vitória terá como candidatos ao Senado a publicitária Maguinha Malta (PL) e o deputado federal Evair de Melo (Republicanos).





A filha de Magno Malta já havia sido homologada. Agora, veio a confirmação oficial do nome de Evair como o outro candidato ao Senado, durante a convenção estadual do Republicanos, em um clube de Vitória, na noite desta quarta-feira (4).





Segundo Erick, a escalação de Evair é certa e irreversível e já não depende da concordância ou aprovação de ninguém. Como ele disse duas vezes, já "tá tudo alinhado", inclusive com o senador Magno Malta, presidente estadual do PL. "Evair é o nosso senador da República, junto com a Maguinha", cravou Erick.