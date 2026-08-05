Evair deixa espaço aberto para o PSD e diz que partido pode integrar chapa ao Senado

Confirmado nesta terça-feira (4) como candidato ao Senado pelo Republicanos, o deputado federal Evair de Melo afirmou que o PSD ainda pode integrar a aliança encabeçada pelo ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) na disputa pelo governo do Espírito Santo.





Segundo ele, as negociações com a legenda seguem abertas e há espaço tanto para a chapa majoritária quanto para a composição da candidatura ao Senado, com a inclusão de nome na suplência.





"O PSD ainda não anunciou a sua decisão. Se decidir caminhar com a gente, tem nomes qualificadíssimos para compor não só a nossa chapa ao Senado, mas também a governadoria", afirmou Evair, após a convenção do partido.





A declaração indica que, embora o Republicanos tenha oficializado as candidaturas de Pazolini ao governo e de Evair ao Senado, a coligação ainda não está completamente definida. Isso porque o partido manteve aberta a ata da convenção para concluir as negociações com outras legendas.



