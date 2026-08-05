Evair deixa espaço aberto para o PSD e diz que partido pode integrar chapa ao Senado

Confirmado nesta terça-feira (4) como candidato ao Senado pelo Republicanos, o deputado federal Evair de Melo afirmou que o PSD ainda pode integrar a aliança encabeçada pelo ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) na disputa pelo governo do Espírito Santo.
Segundo ele, as negociações com a legenda seguem abertas e há espaço tanto para a chapa majoritária quanto para a composição da candidatura ao Senado, com a inclusão de nome na suplência.
"O PSD ainda não anunciou a sua decisão. Se decidir caminhar com a gente, tem nomes qualificadíssimos para compor não só a nossa chapa ao Senado, mas também a governadoria", afirmou Evair, após a convenção do partido.
A declaração indica que, embora o Republicanos tenha oficializado as candidaturas de Pazolini ao governo e de Evair ao Senado, a coligação ainda não está completamente definida. Isso porque o partido manteve aberta a ata da convenção para concluir as negociações com outras legendas.
Questionado sobre a definição da suplência ao Senado, Evair disse que a decisão será tomada nas próximas conversas com os aliados e voltou a citar o PSD como uma das legendas que podem integrar o grupo.
"Nossa ata ficou aberta. Estamos desenhando isso com outros partidos. Temos muita esperança de ampliar ainda mais essa base. O PSD tem espaço na suplência", declarou.
Sem anunciar nomes para ocupar a vaga de vice na chapa de Pazolini ou as suplências ao Senado, o deputado afirmou que a construção da aliança exige diálogo e paciência.
"Construir uma chapa majoritária não é algo simples. É um trabalho de paciência. Existem interesses diversos dos partidos políticos, mas estamos construindo um grande projeto", disse o deputado federal do Republicanos, partido presidido no Estado por Erick Musso, pré-candidato a deputado federal.
Nos bastidores, o PSD é tratado como um dos principais alvos da articulação do Republicanos para ampliar alianças antes do encerramento do prazo legal para registros de candidaturas, que é 15 de agosto.
A eventual adesão da legenda pode influenciar tanto a escolha do candidato a vice-governador quanto a composição das suplências ao Senado.