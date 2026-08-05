AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Suplência

Evair deixa espaço aberto para o PSD e diz que partido pode integrar chapa ao Senado

Segundo o deputado federal do Republicanos, as negociações com o PSD seguem abertas. No Senado, há possibilidades para incluir nome na suplência

Publicado em 04 de Agosto de 2026 às 21:36

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

04 ago 2026 às 21:36

Confirmado nesta terça-feira (4) como candidato ao Senado pelo Republicanos, o deputado federal Evair de Melo afirmou que o PSD ainda pode integrar a aliança encabeçada pelo ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) na disputa pelo governo do Espírito Santo. 


 Segundo ele, as negociações com a legenda seguem abertas e há espaço tanto para a chapa majoritária quanto para a composição da candidatura ao Senado, com a inclusão de nome na suplência.


"O PSD ainda não anunciou a sua decisão. Se decidir caminhar com a gente, tem nomes qualificadíssimos para compor não só a nossa chapa ao Senado, mas também a governadoria", afirmou Evair, após a convenção do partido.


A declaração indica que, embora o Republicanos tenha oficializado as candidaturas de Pazolini ao governo e de Evair ao Senado, a coligação ainda não está completamente definida. Isso porque o partido manteve aberta a ata da convenção para concluir as negociações com outras legendas.


Convenção do Republicanos cofirmou nome de Pazolini na disputa pelo governo do ES
Evair de Melo (à esquerda) ao lado de Pazolini e Erick Musso em noite de convenção Ricardo Medeiros

Questionado sobre a definição da suplência ao Senado, Evair disse que a decisão será tomada nas próximas conversas com os aliados e voltou a citar o PSD como uma das legendas que podem integrar o grupo.


"Nossa ata ficou aberta. Estamos desenhando isso com outros partidos. Temos muita esperança de ampliar ainda mais essa base. O PSD tem espaço na suplência", declarou.


Sem anunciar nomes para ocupar a vaga de vice na chapa de Pazolini ou as suplências ao Senado, o deputado afirmou que a construção da aliança exige diálogo e paciência.


"Construir uma chapa majoritária não é algo simples. É um trabalho de paciência. Existem interesses diversos dos partidos políticos, mas estamos construindo um grande projeto", disse o deputado federal do Republicanos, partido presidido no Estado por Erick Musso, pré-candidato a deputado federal. 


Nos bastidores, o PSD é tratado como um dos principais alvos da articulação do Republicanos para ampliar alianças antes do encerramento do prazo legal para registros de candidaturas, que é 15 de agosto.


 A eventual adesão da legenda pode influenciar tanto a escolha do candidato a vice-governador quanto a composição das suplências ao Senado.

Leia mais sobre Eleições 2026

O que o Espírito Santo precisa ouvir nestas eleições

CBN Vitória ao vivo: Eleições: o caminho do seu voto e mitos e verdades sobre a a urna eletrônica

Política no ambiente de trabalho: veja o que pode e o que é proibido nas Eleições 2026

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito usava jaqueta de aplicativo de delivery para vender drogas em Vitória
Cena inusitada chama atenção para o baixo nível do rio que favorece a formação das áreas de areia.
Cães brincam em bancos de areia do Rio Doce e chamam atenção em Colatina
Trump, Presidente dos Estados Unidos
Governo Trump revoga visto da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados