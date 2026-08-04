O que o Espírito Santo precisa ouvir nestas eleições

Nada do que será tratado nestas linhas de Opinião da Gazeta nos próximos meses em que a campanha eleitoral ganha as ruas vai estar fora da espinha dorsal dos temas que aparecem por aqui com frequência.





Há questões que este jornal considera centrais para um Espírito Santo que se transformou a partir da consolidação institucional dos últimos 20 anos. Algumas bases, como a fiscal, já estão expostas à erosão, exigindo novos pilares de competitividade, por exemplo.





Ora, a reforma tributária vai desmontar o modelo de receita capixaba da forma que a conhecemos, exigindo mudanças de eixo que já deverão ser encaminhadas pelos novos representantes do Legislativo e do Executivo, em níveis federal e estadual.





Ao mesmo tempo, os tarifaços casuísticos e convenientes para Trump devem também servir de aprendizado: poucos mercados e muita sensibilidade a decisões tomadas fora daqui. O que mudar nessa dinâmica? Temos alternativas? O que pode ser feito concretamente? Esse tema precisa ser discutido frontalmente e nossos representantes são fundamentais nisso.





Uma situação subestimada no debate público merece ganhar luz nessa discussão: a inversão demográfica anuncia o envelhecimento do Espírito Santo antes de se distribuir adequadamente a sua renda e criar a infraestrutura necessária para o bem-estar da população com mais idade. Isso reorganiza escola, saúde, previdência e mercado de trabalho. Não é uma tarefa fácil e isso também precisa ser tratado nas formatações de políticas públicas de modo prioritário.





E, a partir de todo o redimensionamento, o enfrentamento dos impactos sociais também se tornarão evidentes. Como as diretrizes de segurança pública em um estado que conseguiu reduzir drasticamente seus índices de homicídio, mas cuja população ainda convive com uma coleção de siglas que designam facções criminosas.





Em outubro, o eleitor capixaba entregará uma carta de confiança aos seus representantes na Assembleia Legislativa, no Congresso, na presidência da República e no governo do Estado. Há temas importantes para todos os mandatos. E temas comuns aos bons interesses do cidadão capixaba que precisam ser compreendidos assim.





Traremos mais detalhes sobre esses temas diariamente, dissecados à luz do processo eleitoral. Serão aqui expostos de forma estruturada, na expectativa de propostas concretas dos que colocarão seus nomes à disposição do povo.





Entendemos que assim é possível atingir um debate de qualidade sobre o futuro de um dos estados que mais se fortaleceu no Brasil neste milênio. Deve ser uma obsessão de todos nós trabalharmos para que este seja um estado cada vez melhor e mais desenvolvido.