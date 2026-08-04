Por que eleição de Pernambuco virou 'guerra digital' – e o que isso tem a ver com 'virada' da governadora

Na pesquisa Genial/Quaest, divulgada em 28 de julho, Raquel Lyra aparece com 43% no primeiro turno, um crescimento de nove pontos desde a última pesquisa, de abril, contra 37% de João Campos, que caiu cinco pontos. No cenário de segundo turno, também houve inversão: Raquel foi de 38% para 45% (sete pontos a mais do que em abril), e João caiu de 46% para 39% (sete pontos menos).