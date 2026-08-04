Roda gigante? PRF faz escolta de peça superdimensionada na BR 101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realia na manhã desta terça-feira (4) a escolta de uma carga indivisível superdimensionada na BR 101, no Espírito Santo. A peça, que parece uma roda gigante, tem largura excepcional de 8,56 metros, exigindo, segundo a PRF, adoção de medidas especiais para garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito.





O transporte percorrerá aproximadamente 107,6 quilômetros, saindo da Rodovia do Contorno, na Serra (BR 101, km 275) com destino à Rodovia ES-440, em Aracruz, passando pelo entroncamento da BR 101 com a ES 264. Não há informações sobre a função da peça e para qual empresa ela será levada.





A escolta de conjuntos transportadores de cargas indivisíveis e excedentes em peso e/ou dimensões é uma atribuição da Polícia Rodoviária Federal, prevista em sua competência de assegurar a segurança dos usuários das rodovias federais. Além da execução do serviço, cabe à PRF credenciar, fiscalizar e adotar as medidas necessárias para o transporte seguro de cargas superdimensionadas.