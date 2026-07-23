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Acidente na ES 315

Servidora morre e filho fica ferido após pneu de moto furar em Boa Esperança

Simone Sivirino de Oliveira, de 42 anos, trabalhava como auxiliar de serviços gerais em uma escola; Filho da vítima, de 18 anos, conduzia a motocicleta, perdeu o controle após o pneu traseiro furar e ficou ferido

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 11:50

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

23 jul 2026 às 11:50
Simone Sivirino de Oliveira, de 42 anos, trabalhava como auxiliar de serviços gerais na Escola de Santo Antônio.
Simone Sivirino de Oliveira estava na garupa da moto conduzida pelo filho, que ficou ferido Leitor de AG | Instagram @prefboaesperanca

Uma servidora pública de 42 anos morreu e o filho, de 18 anos ficou ferido em um acidente envolvendo a moto que o jovem pilotava na ES 315, na zona rural de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (22). Simone Sivirino de Oliveira estava na garupa do veículo. Ela trabalhava como auxiliar de serviços gerais na Escola de Santo Antônio.


De acordo com a Polícia Militar (PM), os dois seguiam em direção a Santo Antônio do Pouso Alegre quando, nas proximidades da Igreja São Francisco, o pneu traseiro da moto furou. O jovem perdeu o controle da direção e o veículo caiu na rodovia. Simone morreu no local. O corpo fo encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina.


O filho da servidora foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus. Segundo a PM, o jovem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem permissão para dirigir. Em razão do atendimento médico, não foi possível realizar o teste do bafômetro. 


A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Nova Venécia, e que o caso seguirá em investigação pela Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança.


Em nota, a Prefeitura de Boa Esperança lamentou a morte de Simone e destacou sua trajetória no serviço público municipal, além da dedicação à equipe da Escola de Santo Antônio (veja abaixo).

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