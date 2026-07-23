Servidora morre e filho fica ferido após pneu de moto furar em Boa Esperança

Uma servidora pública de 42 anos morreu e o filho, de 18 anos ficou ferido em um acidente envolvendo a moto que o jovem pilotava na ES 315, na zona rural de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (22). Simone Sivirino de Oliveira estava na garupa do veículo. Ela trabalhava como auxiliar de serviços gerais na Escola de Santo Antônio.





De acordo com a Polícia Militar (PM), os dois seguiam em direção a Santo Antônio do Pouso Alegre quando, nas proximidades da Igreja São Francisco, o pneu traseiro da moto furou. O jovem perdeu o controle da direção e o veículo caiu na rodovia. Simone morreu no local. O corpo fo encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina.





O filho da servidora foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus. Segundo a PM, o jovem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem permissão para dirigir. Em razão do atendimento médico, não foi possível realizar o teste do bafômetro.





A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Nova Venécia, e que o caso seguirá em investigação pela Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança.