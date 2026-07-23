Amigos e colegas de trabalho lamentam morte do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta

A saudade dos bons momentos também está com Beatriz Heleodoro, produtora da CBN Vitória. Para ela, é "muito difícil falar do Caíque no passado ou com tristeza porque ele é exatamente o contrário: presente e alegria".





"Nunca deixou de dizer um 'eu te amo', nunca deixou de aproveitar a vida. Aprendi muito com ele, para além do jornalismo, sobre saúde, bem-estar e amor próprio. Ele era excepcional na tela e ainda mais fora dela. Vai seguir com a gente em um samba bom, num almoço no meio da semana (com mais carboidrato do que salada), no rádio, na TV, no site… Tudo tem Caíque, tudo sempre vai ter."





A coordenadora de Comunicação Mercadológica da Rede Gazeta, Lara Rosado, reforça que "hoje é um dia de muita tristeza".





"A partida do Caíque Verli deixou um buraco no meu coração. Nunca vou me esquecer do apoio que ele me deu no início da minha carreira, me ensinando a dar os primeiros passos como repórter. Sempre prestativo, atencioso, generoso. O jornalismo perde um profissional dedicado, comprometido, com sede de apurar os fatos. Sorte a minha que, além de colega de trabalho, se tornou um grande amigo, que trazia alegria por onde passava. Tenho certeza de que Caique deixa um legado de amor pelo que fazia. Um legado que vive em cada colega que ele ajudou, em cada história que contou com tanto cuidado e em cada sorriso que deixou por onde passou."





Para Talita Carvalho, analista da Redação A Gazeta e CBN Vitória, Caíque será lembrado pelo seu compromisso com o jornalismo, pela ética, dedicação e respeito à verdade.





"Seu trabalho marcou colegas, fontes e leitores, deixando um legado que permanece vivo na memória de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e de compartilhar sua caminhada profissional. Neste momento de dor, expressamos nossos mais sinceros sentimentos à família, aos amigos e a todos os que foram tocados por sua trajetória. Que sua contribuição ao jornalismo continue inspirando profissionais e que sua memória permaneça como exemplo de compromisso e humanidade."