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Luto no jornalismo

Repórter da TV Gazeta encontrado morto investigava causa de crises convulsivas

O jornalista Caíque Verli foi encontrado morto no apartamento onde morava em Jardim da Penha, na Capital do Espírito Santo

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 12:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2026 às 12:44
O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, foi encontrado morto no próprio apartamento, em Vitória
O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, foi encontrado morto no apartamento em que morava Redes Sociais

O repórter da TV Gazeta Caíque Verli, encontrado morto no apartamento onde morava em Jardim da Penha, Vitória, fazia acompanhamento médico por causa de crises convulsivas. Segundo a Polícia Civil, os primeiros levantamentos indicam que a morte pode ter sido provocada por questões de saúde, sem indícios de outras causas. 


Caíque costumava chegar cedo à Rede Gazeta para iniciar o expediente às 5h30. Quando se atrasava, atendia às ligações dos colegas. Nesta quinta-feira (23), porém, ninguém conseguiu contato com o jornalista, o que aumentou a preocupação da equipe.


Como ele fazia tratamento para investigar a origem das convulsões e usava medicação para controlar o quadro, os colegas decidiram ir até o apartamento. No local, encontraram Caíque já sem vida. 


Segundo amigos, o jornalista estava havia cerca de seis meses sem apresentar novas crises.


Imagens do sistema de videomonitoramento do prédio analisadas pela Polícia Civil mostram que Caíque chegou sozinho ao imóvel por volta das 15h de quarta-feira (22). De acordo com a investigação, não há registro da entrada de outras pessoas no apartamento após esse horário.


A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e encaminhado ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), em Vitória. Segundo a corporação, as diligências realizadas no local indicam que a morte teria ocorrido em decorrência de questões de saúde, sem sinais de violência ou de outras causas aparentes. 


A causa da morte, no entanto, só será confirmada após a conclusão dos exames periciais. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Vitória.

 

Nota de pesar da Rede Gazeta


"É com profundo pesar que a Rede Gazeta comunica o falecimento do jornalista e repórter Caique Verli. A família de Caíque já foi informada e está sendo acompanhada pela empresa em Minas Gerais, onde reside.


Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à família, aos amigos e aos colegas de profissão, a quem desejamos força e conforto.


Caique deixa um legado de dedicação e comprometimento com o jornalismo, e será lembrado com carinho e admiração por todos que tiveram o privilégio de conviver e trabalhar ao seu lado.


As causas do óbito estão sendo apuradas pela Polícia Civil do Espírito Santo. Informações sobre velório e sepultamento serão comunicadas oportunamente."

*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta

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