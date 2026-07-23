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Obituário

08/10/1992
23/07/2026
Morre, aos 33 anos, o repórter Caique Verli, da TV Gazeta
O jornalista foi encontrado dentro do apartamento onde ele morava, em Vitória; ele era natutral de Carangola, em Minas Gerais

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 08:59

Publicado em

23 jul 2026 às 08:59

Morreu nesta quinta-feira (23) o jornalista Caíque Verli, 33 anos, da TV Gazeta. O repórter foi encontrado dentro do apartamento onde ele morava, em Vitória. Ele era natutral de Carangola, em Minas Gerais


Uma equipe do Samu foi acionada por amigos que o encontraram logo pela manhã. A Polícia Científica também foi ao local e constatou o óbito. As causas da morte estão sendo investigadas. 


Caíque era formado na Universidade Federal de Viçosa (UFV) e participou da 17ª turma do Curso de Residência da Rede Gazeta. Após a conclusão do curso, começou a trabalhar na redação multimídia da Rede Gazeta, em 2017, com passagens pelo site A Gazeta e rádio CBN Vitória.


A Rede Gazeta divulgou nota de pesar. Confira abaixo:


Nota de falecimento


É com profundo pesar que a Rede Gazeta comunica o falecimento do jornalista e repórter Caique Verli. A família de Caíque já foi informada e está sendo acompanhada pela empresa em Minas Gerais, onde reside.


Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à família, aos amigos e aos colegas de profissão, a quem desejamos força e conforto.


Caique deixa um legado de dedicação e comprometimento com o jornalismo, e será lembrado com carinho e admiração por todos que tiveram o privilégio de conviver e trabalhar ao seu lado.

As causas do óbito estão sendo apuradas pela Polícia Civil do Espírito Santo. Informações sobre velório e sepultamento serão comunicadas oportunamente.

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