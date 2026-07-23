Almoço saudável: 5 receitas ricas em ômega 3 para incluir na dieta

Salmão assado com laranja, alecrim e tomate Crédito: Imagem: YARUNIV Studio | Shutterstock

ômega 3 é um tipo de gordura saudável, contribuindo para a saúde do coração, do cérebro e para o equilíbrio de diversas funções do corpo. Como o organismo humano não produz esse nutriente em quantidade suficiente, é necessário obtê-lo por meio da alimentação. Por isso, apostar em receitas com peixes, sementes e óleos vegetais ricos nesse ácido graxo é uma ótima alternativa para incluí-lo na rotina e garantir uma alimentação mais nutritiva.

A seguir, confira 5 receitas ricas em ômega 3 para incluir na dieta!

1. Salmão assado com laranja, alecrim e tomate

Ingredientes

4 filés de salmão

1 laranja cortada em rodelas

Suco de 1 laranja

2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

2 ramos de alecrim fresco

3 dentes de alho inteiros, com casca

1 cebola-roxa cortada em fatias grossas

200 g de tomate-cereja

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de ervas secas

Modo de preparo

Em uma assadeira, distribua a cebola-roxa, os tomates-cereja, os dentes de alho e os ramos de alecrim. Tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino, ervas secas, suco de laranja e azeite. Coloque os filés sobre os legumes e distribua as rodelas de laranja por cima do peixe. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 18 a 22 minutos, ou até que o salmão esteja cozido, macio e se desfaça facilmente com um garfo. Sirva em seguida.

2. Macarrão com alcaparras e anchova

Ingredientes

400 g de macarrão tipo talharim

1 dente de alho picado

1 xícara de chá de tomate pelado

1/3 de xícara de chá de alcaparras

10 filés de anchova picados

1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado

2 colheres de sopa de óleo de canola

Sal, pimenta calabresa e salsa picada a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o óleo de canola em fogo médio e doure o alho. Acrescente o tomate e tempere com sal e pimenta calabresa. Cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até obter um molho levemente encorpado. Reserve.

Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo alto. Quando levantar fervura, adicione sal e acrescente o talharim. Cozinhe por 8 a 10 minutos, ou até a massa ficar al dente . Escorra, reservando cerca de 1/2 xícara de chá da água do cozimento.

Transfira o macarrão para a frigideira com o molho e misture delicadamente. Acrescente as alcaparras, os filés de anchova e o queijo parmesão ralado, mexendo até que as anchovas se desfaçam e envolvam a massa. Se necessário, adicione um pouco da água do cozimento reservada para deixar o molho mais cremoso. Finalize com a salsa e sirva em seguida.

3. Batata-doce recheada com sardinha

Ingredientes

250 g de sardinha em óleo

2 batatas-doces

2 colheres de sopa de iogurte natural sem açúcar

1 colher de sopa de azeite

1 ovo batido

1 colher de sopa de cebolinha picada

1/2 xícara de chá de ricota esfarelada

Azeite para pincelar

Sal a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Coloque as batatas-doces em uma panela com água suficiente para cobri-las. Leve ao fogo médio e cozinhe por 25 a 35 minutos, ou até que estejam macias ao serem perfuradas com um garfo, mas ainda firmes o suficiente para manter o formato. Escorra e deixe amornar. Enquanto isso, escorra a sardinha e retire as espinhas. Reserve.

Com uma faca, faça um corte no sentido do comprimento de cada batata-doce. Pressione delicadamente as extremidades para abrir a polpa e, com o auxílio de uma colher, retire parte do miolo, formando uma cavidade para o recheio. Reserve a polpa retirada e pincele a superfície das batatas-doces com azeite.

Em uma tigela, amasse o miolo das batatas-doces com um garfo. Acrescente o iogurte, o azeite, a sardinha, o ovo, a cebolinha, a ricota e o sal. Misture delicadamente até obter um recheio homogêneo. Distribua nas cavidades das batatas-doces, disponha-as em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 a 20 minutos, ou até que o recheio esteja aquecido e levemente dourado. Retire do forno e sirva em seguida.

Almôndegas com linhaça ao molho de tomate e grão-de-bico Crédito: Imagem: Sergii Koval | Shutterstock

4. Almôndegas com linhaça ao molho de tomate e grão-de-bico

Ingredientes

Almôndegas

2 xícaras de chá de carne moída

4 colheres de sopa de farinha de linhaça

1/4 de xícara de chá de farinha de aveia

1 ovo

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

1 colher de chá de páprica doce

1/2 colher de chá de cominho em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de óleo de canola

Molho

2 colheres de sopa de óleo de canola

2 dentes de alho picados

1/2 cebola picada

2 xícaras de chá de molho de tomate

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

1/2 xícara de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cebolinha picada para finalizar

Modo de preparo

Almôndegas

Em um recipiente, coloque a carne, a farinha de linhaça, a farinha de aveia, o ovo, a cebola, o alho, o cheiro-verde, a páprica, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até formar uma massa homogênea e firme. Após, modele os bolinhos de almôndegas. Em uma panela, aqueça o óleo de canola em fogo médio e doure as almôndegas por 6 a 8 minutos, virando delicadamente para ficarem douradas por igual. Reserve.

Molho

Em uma frigideira, aqueça o óleo de canola em fogo médio e refogue a cebola por 3 minutos. Acrescente o alho e refogue até dourar. Adicione o molho de tomate e a água, misture e cozinhe por 5 minutos. Junte o grão-de-bico e misture. Em seguida, disponha as almôndegas no molho e cozinhe em fogo baixo por 10 minutos, virando-as na metade do tempo para absorverem o sabor do molho. Finalize com a cebolinha e sirva em seguida.

5. Salada morna de lentilha com chia e legumes

Ingredientes

2 xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida

1 cenoura cortada em cubos

1 abobrinha cortada em cubos

1/2 cebola-roxa fatiada

4 colheres de sopa de sementes de chia

1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem

1 colher de chá de óleo de linhaça

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de hortelã picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo