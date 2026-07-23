AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Luto

Autoridades do ES lamentam a morte de Caíque Verli, repórter da TV Gazeta

Instituições do Estado também prestaram homenagens ao repórter da TV Gazeta

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 14:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2026 às 14:59
Caíque Verli, repórter da TV Gazeta, faleceu aos 33 anos.
Caíque Verli, repórter da TV Gazeta, faleceu aos 33 anos. Redes sociais

Autoridades políticas e instituições do Espírito Santo prestaram homenagens ao jornalista Caíque Verli, que morreu nesta quinta-feira (23), aos 33 anos.


O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, lamentou a morte do repórter da TV Gazeta, ressaltando o compromisso e profissionalismo de Verli com o jornalismo capixaba.

Homenagens a Caíque Verli
O governador do ES, Ricardo Ferraço, lamentou a morte de Caíque Verli Reprodução redes sociais

Em nota oficial, Ferraço destacou o legado do jornalista na comunicação do Espírito Santo e sua escolha em viver entre os capixabas. Leia a nota completa:

"Lamentamos profundamente o falecimento do jovem jornalista Caíque Verli. Cidadão e profissional de talento e compromisso com a comunicação e com a sociedade capixaba.


Mineiro de nascimento e capixaba por escolha, Caíque construiu no Espírito Santo uma história pautada pela sensibilidade e ética no exercício do jornalismo. Informação clara à população e registro os acontecimentos que marcaram a vida do Estado."

O legado de Caíque Verli estará sempre na memória de todos aqueles que foram alcançados por sua dedicação, competência e paixão pela profissão

Ricardo Ferraço, governador do ES

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo, na figura do presidente Marcelo Santos, também rendeu homenagens.


"Mesmo tão jovem, Caíque construiu uma trajetória admirável na Rede Gazeta, passando pelo site A Gazeta, pela rádio CBN Vitória e, por fim, pela TV Gazeta, onde se encontrou e conquistou o carinho e admiração dos capixabas. Com leveza, sensibilidade e seriedade, levou diariamente informações, muitas vezes difíceis, sempre com responsabilidade e respeito ao público."

Por meio das redes sociais, o ex-governador Renato Casagrande deixou uma mensagem sobre o repórter. Confira a seguir esse e outros depoimentos.

Homenagens a Caíque Verli
Ex-governador Renato Casagrande prestou homenagens a Caíque Verli. Reprodução redes sociais

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

"Ao longo de sua trajetória profissional, ele [Verli] destacou-se pelo compromisso com o jornalismo e pela responsabilidade social na prestação de informações e serviços à população do Espírito Santo.


Neste momento de consternação, a Sesa se solidariza com os familiares, amigos e colegas da Rede Gazeta, desejando força e serenidade para enfrentar esta irreparável perda."

Lorenzo Pazolini, ex-prefeito de Vitória

"Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento do jornalista Caique Verli.


Caique deixa um legado de dedicação ao jornalismo, exercendo sua profissão com seriedade, responsabilidade e compromisso com a informação. Sua atuação contribuiu para fortalecer a comunicação e manter a sociedade capixaba bem-informada."

Polícia Rodoviária Federal no ES (PRF/ES)

Homenagens a Caíque Verli
Nota da PRF/ES a Caíque Verli Reprodução redes sociais

Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES)

"Neste momento de dor, a instituição se solidariza com seus familiares, amigos e colegas de profissão, desejando força e conforto a todos.


O Tribunal ressalta a relevância do trabalho desempenhado pela imprensa para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito e da democracia. Em sua atuação profissional, Caíque Verli contribuiu para esse propósito com dedicação ao jornalismo e ao compromisso de informar a sociedade."

Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES)

"Com uma trajetória marcante de ascensão no jornalismo capixaba, Caíque sempre honrou a missão da imprensa de dar voz e visibilidade àqueles em situação de vulnerabilidade. A Defensoria Pública manifesta sua gratidão pela parceria e pelo respeito com que o repórter conduziu, em diversas oportunidades, a cobertura de histórias e pautas ligadas à atuação da instituição e aos direitos dos nossos assistidos."

Equipe GWM Brasil

"Neste momento em que a GWM amplia sua presença no Espírito Santo, queremos construir uma relação próxima, respeitosa e duradoura com o Estado e com as pessoas e instituições que contribuem diariamente para o seu desenvolvimento. Nesse contexto, reconhecemos o papel essencial da imprensa e dos profissionais que ajudam a contar as histórias do povo capixaba.


Em nome da GWM, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas de Caíque na Rede Gazeta. Sua partida representa uma perda para o jornalismo e para toda a sociedade capixaba."

Equipe Nova ES

"Em nome de toda a equipe da Nova ES, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas da Rede Gazeta neste momento de imensa dor.


Caíque deixa sua contribuição ao jornalismo capixaba e será lembrado com carinho e respeito por todos que tiveram a oportunidade de acompanhar seu trabalho."

Velório e enterro em Minas

Caíque morreu nesta quinta-feira (23). O repórter foi encontrado dentro do apartamento onde morava, em Vitória. Ele era natural de Carangola, em Minas Gerais. Uma equipe do Samu foi acionada por amigos que o encontraram logo pela manhã. E a Polícia Científica também foi ao local, constatando o óbito. 


Segundo a Polícia Civil, as diligências realizadas no endereço indicam que a morte decorreu de questões de saúde, sem sinais de outras causas. O velório e o enterro serão realizados na cidade natal de Caíque.

Ele era formado na Universidade Federal de Viçosa (UFV) e participou da 17ª turma do Curso de Residência da Rede Gazeta. Após a conclusão do curso, começou a trabalhar na redação multimídia da Rede Gazeta, em 2014, com passagens por A Gazeta e Rádio CBN Vitória.

Veja nota de pesar divulgada pela Rede Gazeta:

É com profundo pesar que a Rede Gazeta comunica o falecimento do jornalista e repórter Caíque Verli. A família de Caíque já foi informada e está sendo acompanhada pela empresa em Minas Gerais, onde reside.


Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à família, aos amigos e aos colegas de profissão, a quem desejamos força e conforto.


Caíque deixa um legado de dedicação e comprometimento com o jornalismo, e será lembrado com carinho e admiração por todos que tiveram o privilégio de conviver e trabalhar ao seu lado.


As causas do óbito estão sendo apuradas pela Polícia Civil do Espírito Santo. Informações sobre velório e sepultamento serão comunicadas oportunamente.

Leia mais sobre

Amigos e colegas de trabalho lamentam morte do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta

Repórter da TV Gazeta encontrado morto investigava causa de crises convulsivas

Morre, aos 33 anos, o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Luto TV Gazeta Rede Gazeta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prato do Bar e Restaurante Butiquim, no Festival Sabores do Caparaó - Ibatiba
Festival gastronômico celebra a cultura e os sabores do Caparaó; veja atrações
Imagem de destaque
Arruda: 4 benefícios da planta para a espiritualidade
Imagem de destaque
Perfumaria masculina ganha espaço na rotina e na construção da identidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados