Autoridades do ES lamentam a morte de Caíque Verli, repórter da TV Gazeta

Autoridades políticas e instituições do Espírito Santo prestaram homenagens ao jornalista Caíque Verli, que morreu nesta quinta-feira (23), aos 33 anos.
O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, lamentou a morte do repórter da TV Gazeta, ressaltando o compromisso e profissionalismo de Verli com o jornalismo capixaba.
Em nota oficial, Ferraço destacou o legado do jornalista na comunicação do Espírito Santo e sua escolha em viver entre os capixabas. Leia a nota completa:
"Lamentamos profundamente o falecimento do jovem jornalista Caíque Verli. Cidadão e profissional de talento e compromisso com a comunicação e com a sociedade capixaba.
Mineiro de nascimento e capixaba por escolha, Caíque construiu no Espírito Santo uma história pautada pela sensibilidade e ética no exercício do jornalismo. Informação clara à população e registro os acontecimentos que marcaram a vida do Estado."
O legado de Caíque Verli estará sempre na memória de todos aqueles que foram alcançados por sua dedicação, competência e paixão pela profissão
Ricardo Ferraço, governador do ES
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo, na figura do presidente Marcelo Santos, também rendeu homenagens.
"Mesmo tão jovem, Caíque construiu uma trajetória admirável na Rede Gazeta, passando pelo site A Gazeta, pela rádio CBN Vitória e, por fim, pela TV Gazeta, onde se encontrou e conquistou o carinho e admiração dos capixabas. Com leveza, sensibilidade e seriedade, levou diariamente informações, muitas vezes difíceis, sempre com responsabilidade e respeito ao público."
Por meio das redes sociais, o ex-governador Renato Casagrande deixou uma mensagem sobre o repórter. Confira a seguir esse e outros depoimentos.
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
"Ao longo de sua trajetória profissional, ele [Verli] destacou-se pelo compromisso com o jornalismo e pela responsabilidade social na prestação de informações e serviços à população do Espírito Santo.
Neste momento de consternação, a Sesa se solidariza com os familiares, amigos e colegas da Rede Gazeta, desejando força e serenidade para enfrentar esta irreparável perda."
Lorenzo Pazolini, ex-prefeito de Vitória
"Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento do jornalista Caique Verli.
Caique deixa um legado de dedicação ao jornalismo, exercendo sua profissão com seriedade, responsabilidade e compromisso com a informação. Sua atuação contribuiu para fortalecer a comunicação e manter a sociedade capixaba bem-informada."
Polícia Rodoviária Federal no ES (PRF/ES)
Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES)
"Neste momento de dor, a instituição se solidariza com seus familiares, amigos e colegas de profissão, desejando força e conforto a todos.
O Tribunal ressalta a relevância do trabalho desempenhado pela imprensa para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito e da democracia. Em sua atuação profissional, Caíque Verli contribuiu para esse propósito com dedicação ao jornalismo e ao compromisso de informar a sociedade."
Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES)
"Com uma trajetória marcante de ascensão no jornalismo capixaba, Caíque sempre honrou a missão da imprensa de dar voz e visibilidade àqueles em situação de vulnerabilidade. A Defensoria Pública manifesta sua gratidão pela parceria e pelo respeito com que o repórter conduziu, em diversas oportunidades, a cobertura de histórias e pautas ligadas à atuação da instituição e aos direitos dos nossos assistidos."
Equipe GWM Brasil
"Neste momento em que a GWM amplia sua presença no Espírito Santo, queremos construir uma relação próxima, respeitosa e duradoura com o Estado e com as pessoas e instituições que contribuem diariamente para o seu desenvolvimento. Nesse contexto, reconhecemos o papel essencial da imprensa e dos profissionais que ajudam a contar as histórias do povo capixaba.
Em nome da GWM, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas de Caíque na Rede Gazeta. Sua partida representa uma perda para o jornalismo e para toda a sociedade capixaba."
Equipe Nova ES
"Em nome de toda a equipe da Nova ES, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas da Rede Gazeta neste momento de imensa dor.
Caíque deixa sua contribuição ao jornalismo capixaba e será lembrado com carinho e respeito por todos que tiveram a oportunidade de acompanhar seu trabalho."
Velório e enterro em Minas
Caíque morreu nesta quinta-feira (23). O repórter foi encontrado dentro do apartamento onde morava, em Vitória. Ele era natural de Carangola, em Minas Gerais. Uma equipe do Samu foi acionada por amigos que o encontraram logo pela manhã. E a Polícia Científica também foi ao local, constatando o óbito.
Veja nota de pesar divulgada pela Rede Gazeta:
É com profundo pesar que a Rede Gazeta comunica o falecimento do jornalista e repórter Caíque Verli. A família de Caíque já foi informada e está sendo acompanhada pela empresa em Minas Gerais, onde reside.
Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à família, aos amigos e aos colegas de profissão, a quem desejamos força e conforto.
Caíque deixa um legado de dedicação e comprometimento com o jornalismo, e será lembrado com carinho e admiração por todos que tiveram o privilégio de conviver e trabalhar ao seu lado.
As causas do óbito estão sendo apuradas pela Polícia Civil do Espírito Santo. Informações sobre velório e sepultamento serão comunicadas oportunamente.