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Por quase 12 horas

Mãe é presa por abandono de incapaz após deixar filho sozinho em Vila Velha

Garoto de 11 anos teria permanecido sozinho na rua desde a chegada da escola até a noite, segundo moradores da região

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 16:15

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

23 jul 2026 às 16:15
Viaturas da Polícia Militar Fernando Madeira

Uma mulher de 46 anos foi presa por abandonar o filho, de 11 anos, no meio da rua em Vila Velha. Segundo uma vizinha, o menino chegou da escola por volta das 11h de quarta-feira (22) e permaneceu sozinho na via até quase meia-noite.


A prisão da mulher aconteceu quando ela chegou à rua onde mora e a polícia já estava no local. A moradora que ajudou o menino contou à reportagem da TV Gazeta que o garoto bateu em seu portão pedindo ajuda. 


"Ele pediu para eu ligar para a mãe dele, pois não conseguia entrar em casa porque ela não estava na residência. Como eu mandei mensagem e ela não respondeu, falei para ele voltar para casa, porque achei que ela estivesse por perto e retornaria logo", relatou.  


Já à noite, a criança apareceu novamente no portão da vizinha. Desta vez, estava acompanhada de uma mulher que passava pela rua e a encontrou chorando sozinha, conforme apuração da TV Gazeta.


"A mulher me disse que perguntou ao menino se ele conhecia alguém na região e ele apontou para a minha casa. Então, liguei para a polícia e a mãe dele foi presa", detalhou a vizinha. 


Após a prisão da mulher, a criança ficou aos cuidados dos irmãos mais velhos. Em nota, a Polícia Civil informou que ela foi encaminhada à delegacia, autuada em flagrante por abandono de incapaz e, posteriormente, encaminhada ao sistema prisional.

Abandono recorrente

Moradores da rua afirmam que o menino já foi deixado sozinho em via pública em outras ocasiões. Segundo eles, a polícia chegou a ser acionada anteriormente, mas a mulher nunca havia sido presa.


Ainda de acordo com os vizinhos, o menino já contou que a mãe o proibia de procurar ajuda quando era deixado do lado de fora de casa.


"Ela tem problema com álcool. Fico preocupada com ela e com a criança, que sofre as consequências disso. É um problema social. Os dois precisam de amparo", afirmou a vizinha que prestou apoio ao garoto.

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