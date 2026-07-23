Mãe é presa por abandono de incapaz após deixar filho sozinho em Vila Velha

Uma mulher de 46 anos foi presa por abandonar o filho, de 11 anos, no meio da rua em Vila Velha. Segundo uma vizinha, o menino chegou da escola por volta das 11h de quarta-feira (22) e permaneceu sozinho na via até quase meia-noite.





A prisão da mulher aconteceu quando ela chegou à rua onde mora e a polícia já estava no local. A moradora que ajudou o menino contou à reportagem da TV Gazeta que o garoto bateu em seu portão pedindo ajuda.





"Ele pediu para eu ligar para a mãe dele, pois não conseguia entrar em casa porque ela não estava na residência. Como eu mandei mensagem e ela não respondeu, falei para ele voltar para casa, porque achei que ela estivesse por perto e retornaria logo", relatou.





Já à noite, a criança apareceu novamente no portão da vizinha. Desta vez, estava acompanhada de uma mulher que passava pela rua e a encontrou chorando sozinha, conforme apuração da TV Gazeta.





"A mulher me disse que perguntou ao menino se ele conhecia alguém na região e ele apontou para a minha casa. Então, liguei para a polícia e a mãe dele foi presa", detalhou a vizinha.





Após a prisão da mulher, a criança ficou aos cuidados dos irmãos mais velhos. Em nota, a Polícia Civil informou que ela foi encaminhada à delegacia, autuada em flagrante por abandono de incapaz e, posteriormente, encaminhada ao sistema prisional.