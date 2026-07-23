Carreta arrasta fio e derruba postes em Bento Ferreira, Vitória

O homem de 27 anos foi morto a tiros após sair de casa para comprar bebidas em Cristal do Norte, distrito de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na noite de terça-feira (21).





De acordo com a Polícia Militar, a vítima, que não teve o nome divulgado, saiu de casa acompanhada de um suspeito. Pouco tempo depois, uma testemunha ouviu disparos de arma de fogo e viu o homem correr de volta em direção à residência, mas ele caiu no chão antes de conseguir entrar.





Ainda segundo a PM, um motorista que passava pelo local socorreu a vítima e a levou ao Hospital Menino Jesus. No entanto, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, onde passou por necropsia antes de ser liberado aos familiares.





O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Pedro Canário. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Segundo a Polícia Civil, os detalhes da investigação não serão divulgados para não comprometer a apuração.