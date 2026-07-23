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Endrick revela nome do primogênito em chá de bebê: Kendrick

Festa luxuosa aconteceu na zona oeste de São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 12:25

Endrick e Gabriely Miranda - O jovem atacante e a modelo e influenciadora digital engataram o namoro no fim de 2023, oficializaram o casamento no civil em setembro de 2024
Endrick e Gabriely Miranda - O jovem atacante e a modelo e influenciadora digital engataram o namoro no fim de 2023, oficializaram o casamento no civil em setembro de 2024 Reprodução/Instagram/@gabriely/@endrick

Dias após a final da Copa do Mundo, o jogador brasileiro Endrick realizou, ao lado de sua esposa, Gabriely Miranda, um chá de bebê em São Paulo (SP) para comemorar a chegada do primogênito.


O casal, que oficializou o matrimônio em setembro de 2024, reuniu amigos e familiares nesta quarta-feira (22), em uma luxuosa festa na casa de eventos Welucci Gardens, na zona oeste da capital paulista.


Logo na entrada, os convidados se depararam com uma placa que divulgou o nome do filho do jogador do Real Madrid: Kendrick. A decoração do espaço misturou tons de azul, branco e lilás.


Endrick e Gabriely anunciaram a gravidez em abril deste ano com uma publicação no Instagram e, dias depois, realizaram um chá revelação para descobrirem o sexo do bebê.

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