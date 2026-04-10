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Jogador Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez do primeiro filho

Casal anunciou a chegada do primeiro filho nas redes sociais e emocionou fãs com mensagem sobre a nova fase da família
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 11:34

Jogador Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez do primeiro filho
Jogador Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez do primeiro filho Crédito: Reprodução Instagram @endrick
Grávidos! O jogador Endrick, de 19 anos, e a influenciadora Gabriely Miranda, de 22, revelaram nesta sexta-feira (10) que estão à espera do primeiro filho. O anúncio foi feito nas redes sociais, cerca de oito meses após a celebração luxuosa do casamento do casal.
Em uma publicação conjunta, eles compartilharam a novidade com uma mensagem emocionante: “O nosso amor em forma de vida. Tu me teceste no ventre. Salmos 139:13”. A postagem rapidamente repercutiu e recebeu uma onda de comentários carinhosos de fãs e famosos.
Entre as mensagens, a influenciadora Bruna Biancardi, companheira de Neymar, celebrou: “Ah, que lindos! Que Deus abençoe!”.
Gabriely também compartilhou um álbum de fotos marcando o momento, com a legenda “agora somos 5”, em referência ao bebê e aos dois cachorros do casal. Os dois oficializaram a união em setembro de 2024 e, meses depois, comemoraram com uma festa em Madri, na Espanha, onde vivem.
Na época, a cerimônia foi descrita como intimista, com menos de 100 convidados, reunindo apenas familiares e amigos próximos.

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