Jogador Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez do primeiro filho Crédito: Reprodução Instagram @endrick

Grávidos! O jogador Endrick, de 19 anos, e a influenciadora Gabriely Miranda, de 22, revelaram nesta sexta-feira (10) que estão à espera do primeiro filho. O anúncio foi feito nas redes sociais, cerca de oito meses após a celebração luxuosa do casamento do casal.

Em uma publicação conjunta, eles compartilharam a novidade com uma mensagem emocionante: “O nosso amor em forma de vida. Tu me teceste no ventre. Salmos 139:13”. A postagem rapidamente repercutiu e recebeu uma onda de comentários carinhosos de fãs e famosos.

Entre as mensagens, a influenciadora Bruna Biancardi, companheira de Neymar, celebrou: “Ah, que lindos! Que Deus abençoe!”.

Gabriely também compartilhou um álbum de fotos marcando o momento, com a legenda “agora somos 5”, em referência ao bebê e aos dois cachorros do casal. Os dois oficializaram a união em setembro de 2024 e, meses depois, comemoraram com uma festa em Madri, na Espanha, onde vivem.