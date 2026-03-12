Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez em vídeo: 'Nosso maior sonho'

Publicado em 12 de março de 2026 às 15:37
A cantora Mari Fernandez e a influenciadora Júlia Ribeiro anunciaram que estão à espera de seu primeiro filho. Em vídeo publicado nesta quarta-feira, 11, elas comunicaram a novidade com imagens de ultrassom.
"Agora somos três. Nosso maior sonhos, diz a legenda da postagem. O reels mostra as duas em clima intimista e romântico, enquanto aguarda o nascimento do filho.
Fernandez e Ribeiro se casaram em outubro de 2025. A união foi celebrada com uma lua de mel em Punta Cana.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta