Grávida, prima de Ana Castela morre aos 35 em Cuiabá

Cantora havia pedido doações de sangue para a prima em seu Instagram um dia antes. A causa da morte não foi divulgada

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 16:38

Grávida, prima de Ana Castela morre aos 35 em Cuiabá Crédito: Reprodução Instagram

Morreu nesta quinta (23), aos 35 anos, Paula Proença Castela Ribeiro, prima de Ana Castela. A notícia da morte foi divulgada pela igreja que Paula frequentava. "A Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança - Cáceres manifesta seu profundo pesar pelo falecimento da nossa querida irmã Paula Proença Castela Ribeiro, uma verdadeira adoradora do Senhor, exemplo de fé, dedicação e amor à obra de Deus", diz uma postagem no Instagram da igreja.

A causa da morte não foi divulgada. O hospital em que Paula estava internada foi procurado, e este texto será atualizado quando houver mais informações. Nesta quarta-feira (22), Ana Castela havia compartilhado uma campanha de doação de sangue para a prima. "Ela tá gravidinha, então obrigada a cada um de vocês", disse a cantora.

Após a postagem da cantora, o banco de sangue ficou lotado. A boiadeira, que estava a caminho de Portugal para trabalho, agradeceu o carinho dos fãs que compartilharam e participaram da campanha. Ela ainda não se manifestou sobre a morte da prima.

"Deus abençoe imensamente do fundo do meu coração cada um de vocês. Vocês não têm noção do quanto isso vai ajudar a minha prima, do quanto vai deixar a minha família feliz", disse Ana Castela, nesta quarta-feira.

